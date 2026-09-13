1.53 مليون درهم كلفة «الصافرة الأجنبية» في أول 5 جولات

كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» عن تصدر المباريات التي يكون العين طرفاً فيها قائمة الأكثر استعانة بالتحكيم الأجنبي خلال الجولات الخمس الأولى من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027، إذ شهدت مباريات «الزعيم» ظهور الصافرة الأجنبية خمس مرات.

وحلّ الجزيرة ثانياً بثلاث مرات للتحكيم الأجنبي، فيما جاء كل من شباب الأهلي والوصل والنصر في المرتبة الثالثة بظهورين لكل منها. وظهرت الصافرة الأجنبية مرة واحدة في مباريات كل من الشارقة وكلباء وخورفكان وبني ياس، بينما خلت مباريات الوحدة والظفرة وعجمان ويونايتد وحتا من أي استعانة بحكام أجانب حتى الآن.

وبلغت كلفة الاستعانة بالتحكيم الأجنبي خلال الجولات الخمس الأولى مليوناً و530 ألف درهم، علماً بأنه، وفق قرار سابق صادر عن اتحاد الكرة، تبلغ كلفة الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي للمباراة الواحدة 170 ألف درهم.

وتوقفت منافسات الدوري مؤقتاً عقب ختام الجولة الخامسة، بسبب أيام «فيفا»، إلى جانب مشاركة المنتخب في بطولة كأس الخليج الـ27 المقررة في السعودية خلال الفترة من 23 الجاري حتى السادس من أكتوبر المقبل، على أن تستأنف منافسات الدوري اعتباراً من 16 أكتوبر المقبل، بإقامة مباريات الجولة السادسة.

وظهر التحكيم الأجنبي في الدوري المحلي تسع مرات خلال الجولات الخمس الأولى. ففي الجولة الأولى، قاد الحكم السلوفاكي إيفان كيرزويالك مباراة بني ياس والعين.

وفي الجولة الثانية، أدار الحكم التركي هليل ميلر مباراة العين وخورفكان، فيما قاد الحكم السلفادوري إيفان بارتون مباراة الشارقة والجزيرة.

وفي الجولة الثالثة، أدار الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا قمة الوصل وشباب الأهلي، بينما قاد الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز مباراة العين والنصر.

وشهدت الجولة الرابعة ظهور الصافرة الأجنبية في مباراة كلباء والعين، التي أدارها الحكم البلجيكي إريك لامبريشتس، ومباراة شباب الأهلي والجزيرة، التي قادها الحكم الأوروغوياني غوستافو تيغيرا.

وفي الجولة الخامسة، قاد الحكم البرتغالي جواو بينهيرو مباراة الجزيرة والنصر، فيما أدار الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني مباراة العين والوصل.

وشهدت الجولات الماضية استعانة اتحاد الكرة بعدد من الوجوه الشابة في التحكيم، إلى جانب الحكام الدوليين، ومن بينهم عمر آل علي وعادل النقبي وأحمد عيسى درويش وسلطان محمد صالح ويحيى الملا، وذلك بهدف إعداد جيل جديد من قضاة الملاعب.

ورغم مرور خمس جولات على انطلاقة الدوري الإماراتي، لوحظ غياب العنصر النسائي عن إدارة المباريات حتى الآن، رغم الاستعانة به خلال الموسم الماضي.

الشامسي: «الصافرة الأجنبية» ستختفي قريباً

الحكم الدولي السابق أحمد الشامسي. من المصدر

أكد الحكم الدولي السابق وعضو لجنة الحكام السابق في اتحاد الكرة، أحمد الشامسي، أن لجنة الحكام استعانت خلال الفترة الماضية بعدد من الوجوه التحكيمية الشابة في الدوري، بهدف إعداد جيل جديد متميز في التحكيم، يمتلك الرغبة والشجاعة والدراية الكاملة لتقديم مستويات تحكيمية متميزة.

واعتبر الشامسي أن الأسماء الشابة التي شاركت حتى الآن في إدارة مباريات الدوري الإماراتي تعد «ممتازة جداً»، وأثبتت وجودها، متوقعاً لها مستقبلاً باهراً في التحكيم، ورفع راية التحكيم الإماراتي محلياً وعالمياً في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أنها بحاجة فقط إلى مزيد من الخبرة.

وتوقع أحمد الشامسي اختفاء الصافرة الأجنبية من الدوري الإماراتي قريباً، خصوصاً في ظل استعادة الأندية المحلية ثقتها بالحكم الإماراتي، مشدداً على أن استعادة هذه الثقة تتطلب من قضاة الملاعب المحليين بذل جهد أكبر.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «الحكم المحلي لكي ينجح في المشاركات العالمية، لابد أن يحصل على فرصة المشاركة في إدارة المباريات في المسابقات المحلية. وبالتأكيد، فإن لجنة الحكام في اتحاد الكرة تدرك هذا الأمر، كما أن الأندية المحلية لها دور في إعداد الحكم المحلي. لكن الحكم نفسه مطالب باستعادة ثقته بنفسه، والأندية مطالبة أيضاً باستعادة ثقتها بالكوادر التحكيمية المحلية، وهذا الأمر يتطلب عملاً جاداً وكبيراً».

وأشار إلى أنه يتوقع ظهور حكام محليين مميزين في الفترة المقبلة، مطالباً إياهم بضرورة صقل مهاراتهم التحكيمية.

وختم الشامسي: «كلنا ثقة بأن التحكيم الإماراتي سيعود أقوى مما كان، وهذا الأمر بفضل دعم اتحاد الكرة ولجنة الحكام، ولا نغفل أيضاً أن لجنة دوري المحترفين تسهم دائماً في صقل الحكم المحلي وإبرازه بصورة مميزة».