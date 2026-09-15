صافرة إماراتية تقود قمة الريان والفيصلي في «أبطال آسيا 2»

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم إماراتياً لإدارة مباراة الريان القطري والفيصلي الأردني، المقررة الأربعاء على استاد أحمد بن علي في قطر، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في «دوري أبطال آسيا للأندية 2».

ويقود الطاقم الحكم الدولي يحيى الملا، ويعاونه الحكمان المساعدان سعيد المرزوقي ومحمد المازمي. وجاء اختيار الملا بعد ظهوره بمستوى تحكيمي متطور خلال الفترة الماضية، سواء في المسابقات المحلية أو المشاركات الخارجية، ليواصل حضوره في الاستحقاقات القارية.