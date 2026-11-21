أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم، أحمد الشامسي، أن الحكم الدولي عمر آل علي مؤهل للوجود في كأس العالم 2030 للمرة الثانية على التوالي، بعدما شارك في نسخة 2026، على غرار الحكم المونديالي السابق محمد عبدالله حسن، الذي شارك مرتين متتاليتين في كأس العالم، عامي 2018 في روسيا، و2022 في قطر.

وأشار إلى أن عمر آل علي يعد من قضاة الملاعب الذين جرى إعدادهم بصورة جيدة من قبل أكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واكتسب حالياً خبرة كبيرة في إدارة العديد من المباريات الكبيرة والمشاركة في البطولات المهمة.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «لاتزال حظوظ الحكم المونديالي عمر آل علي قائمة للوجود في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، كونه يعد حالياً من أفضل الحكام، سواء على صعيد البطولات المحلية أو الآسيوية، وهو من الحكام المميزين الذين ظلوا يقدمون مردوداً تحكيمياً مميزاً».

وأوضح: «مشاركة عمر آل علي في النسخة الماضية من كأس العالم أكسبته خبرة وثقة كبيرتين، ما يعزز حظوظه في الوجود بنسخة 2030، إلى جانب الطاقم الذي شاركه الحضور في المونديال السابق».

التحضير الجيد

وشدد أحمد الشامسي على أهمية العمل من الآن على التحضير والتجهيز الجيد لطاقم التحكيم الإماراتي الذي سيشارك في هذا الحدث، خصوصاً بعد المستوى التحكيمي المتطور الذي ظهر به الطاقم الإماراتي في النسخة الماضية من كأس العالم 2026، والذي ضم كلاً من عمر آل علي، والحكمين الدوليين المساعدين محمد أحمد يوسف، ومحمد عبيد خادم حكم الفيديو.

وأشار إلى أن هناك قضاة ملاعب يملكون إمكانات كبيرة، مؤكداً أن حظوظهم ستكون قوية مستقبلاً في البطولات المحلية والقارية.

وتابع: «إن عمر آل علي قدم مستويات تحكيمية متطورة، سواء على صعيد المسابقات المحلية أو دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب المستوى الذي ظهر به في كأس العالم 2026».

الخطوات المطلوبة

وبخصوص الخطوات التي يجب على الحكم القيام بها للوجود في كأس العالم، أوضح الشامسي: «هناك خطوتان في هذا الخصوص، الأولى تتمثل في ضرورة أن يمنح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأولوية للحكام البارزين، خصوصاً الذين سبقت لهم المشاركة في كأس العالم 2026، ولديهم فرصة الوجود مجدداً في هذا الحدث، وذلك من خلال تكليفهم إدارة أفضل المباريات في البطولات التي ينظمها الاتحاد القاري، خصوصاً إسناد نهائيات البطولات الآسيوية في مختلف الفئات، سواء بطولات النخبة أو غيرها».

وأضاف: «أما الخطوة الثانية على الصعيد المحلي، فيجب منح الأولوية في إدارة المباريات القوية والمهمة، أو مباريات القمة في كل جولة من الدوري الإماراتي، لطاقم التحكيم المرشح للوجود في كأس العالم، خصوصاً أن أغلب مباريات القمة في الدوري يتم إسنادها إلى حكام أجانب، رغم أنه كان يجب منح إدارة أفضل المباريات في الدوري المحلي لقضاة الملاعب المحليين المرشحين لتمثيل الإمارات في المحافل الخارجية، مع التدرج في إسناد المباريات القوية إليهم».

وتابع: «من المهم أيضاً إشراكهم في دورات معايشة مع قضاة ملاعب في آسيا أو أوروبا، إلى جانب حكام في دوريات إسبانيا أو إنجلترا أو إيطاليا، للتعرف عن قرب إلى كيفية استعداد الحكام في أوروبا لإدارة البطولات الكبيرة. وأعتقد أن المعايشة مع حكام أجانب في دوريات قوية تعد الطريقة المثلى للارتقاء بمستوى قضاة الملاعب الإماراتيين، والوصول بهم إلى مستوى الطموح المنشود».

أحمد عيسى.. حكم مميز

ووصف أحمد الشامسي الحكم الدولي في كرة القدم، أحمد عيسى، بالمتميز، كونه يقود حالياً طاقم التحكيم الإماراتي المشارك في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في قطر.