6 حكام إماراتيين في نهائيات كأس آسيا 2027.. ومحمد عبدالله حسن محاضراً

جدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ثقته في التحكيم الإماراتي، باختيار ستة حكام إماراتيين للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، المقررة في السعودية خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير المقبلين، إلى جانب تكليف الحكم الدولي السابق محمد عبدالله حسن محاضراً للحكام في البطولة.

وضمت القائمة الإماراتية حكمَي الساحة عادل النقبي وعمر محمد آل علي، والحكام المساعدين جاسم آل علي ومحمد يوسف الحمادي وسبيت عبيد آل علي، وحكم تقنية الفيديو محمد عبيد خادم، ليواصل التحكيم الإماراتي حضوره في أكبر بطولات القارة على مستوى المنتخبات.

وأعلن الاتحاد الآسيوي، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، قائمة تضم 76 حكماً للمشاركة في البطولة، بينهم 24 حكماً للساحة و41 حكماً مساعداً و11 حكماً لتقنية الفيديو، في أكبر قائمة لحكام المباريات في تاريخ كأس آسيا.

وجاء اعتماد القائمة بعد عملية تقييم موسعة امتدت ثلاثة أعوام، من 2023 إلى 2026، وشملت مشاركات الحكام في مسابقات الاتحادين الدولي والآسيوي، إلى جانب أبرز البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

واعتمد الاتحاد الآسيوي في عملية التقييم على معايير عدة، أبرزها الاستمرارية والكفاءة في اتخاذ القرارات، والقدرة على الاستخدام الفعال لتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، فضلاً عن الجاهزية البدنية والنفسية والقدرة على التعامل مع الضغوط المرتبطة بإدارة مباريات البطولة القارية.

وشكل التطوير المستمر أحد المعايير الأساسية، من خلال متابعة سجلات التدريب والمشاركة في الندوات وورش العمل والإحاطات الفنية، بهدف تعزيز المعرفة الفنية وصقل مهارات اتخاذ القرار ومواكبة أحدث التطورات في مجال التحكيم.

وتقام كأس آسيا 2027 بمشاركة 24 منتخباً، على ثمانية ملاعب في الرياض وجدة والخبر، حيث تتنافس المنتخبات على اللقب القاري خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير المقبلين.