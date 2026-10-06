طاقم التحكيم الإماراتي يعود إلى الدولة بعد مشاركته في «خليجي 27»

عاد إلى الدولة، أمس، طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة الحكم الدولي والمونديالي عمر آل علي، بعد انتهاء مشاركته في إدارة مباريات بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، التي استضافتها مدينة جدة السعودية.

وضم الطاقم كلاً من الحكمين المساعدين محمد الحمادي وجاسم آل علي، وحكم تقنية الفيديو المساعد (الفار) محمد عبيد، حيث أدار الطاقم مباراة منتخبي عُمان والعراق، التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات.

وقدم الطاقم الإماراتي أداءً تحكيمياً مميزاً خلال المباراة، ليؤكد الحضور القوي للتحكيم الإماراتي في البطولة الخليجية، بعدما جاء اختياره للمشاركة في «خليجي 27» تقديراً للمستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية، على المستويين المحلي والقاري.

ويستعد الطاقم الإماراتي، عقب عودته إلى الدولة، للمشاركة في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة الأسبوع المقبل في اليابان، إلى جانب مواصلة استعداداته لإدارة منافسات المسابقات المحلية.