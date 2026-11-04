حكم تشيلي سابق مديراً فنياً للجنة الحكام في اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، تعيين الحكم التشيلي السابق إنريكي أوسيس مديراً فنياً للجنة الحكام في الاتحاد، والأوروغوياني خورخي لويس لاريوندا مديراً لإدارة الحكام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي اتحاد الكرة لتطوير منظومة التحكيم والارتقاء بمستواها، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة على صعيد العمل التحكيمي.

ويملك إنريكي أوسيس، المولود عام 1974، خبرة واسعة في مجال التحكيم، إذ سبق له رئاسة لجنتي الحكام في كوستاريكا وتشيلي، كما عمل مديراً للتدريب في لجنة الحكام بالاتحاد المكسيكي لكرة القدم، وشارك في إدارة مباريات كأس العالم 2014.

كما أدار أوسيس العديد من المباريات المهمة، من بينها مواجهات في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2010.

وفي المقابل، يتولى الأوروغوياني خورخي لويس لاريوندا منصب مدير إدارة الحكام في الاتحاد، مستنداً إلى خبرة دولية كبيرة، بعدما سبق له المشاركة في إدارة مباريات نسختي كأس العالم 2006 و2010.