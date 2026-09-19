طاقم تحكيم إماراتي يشارك في إدارة «خليجي 27»

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، اختيار طاقم تحكيم دولي إماراتي بقيادة الحكم المونديالي عمر آل علي، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، المقررة في السعودية خلال الفترة من 23 الجاري حتى السادس من أكتوبر المقبل.

ويضم الطاقم الحكمين المساعدين الدوليين محمد أحمد الحمادي وجاسم آل علي، إلى جانب حكم تقنية الفيديو محمد عبيد.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يشارك فيها الطاقم الإماراتي نفسه في بطولة كأس الخليج، بعدما سبق له المشاركة في إدارة مباريات «خليجي 26» التي أقيمت في الكويت.

وجاء اختيار الطاقم الإماراتي بعد المستويات التحكيمية التي قدمها خلال الفترة الماضية، لاسيما مشاركته الأخيرة في إدارة مباريات كأس العالم 2026.

وكانت «الإمارات اليوم» قد أشارت في وقت سابق إلى مشاركة طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي عمر آل علي في إدارة مباريات «خليجي 27».