اعتماد قائمة حكام بطولة العالم للشطرنج في العين

اعتمد الاتحاد الدولي للشطرنج قائمة حكام بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 عاماً، التي تستضيفها مدينة العين اعتباراً من الغد وحتى السابع من نوفمبر، وتقام بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 دولة.

واعتمدت القائمة برئاسة الحكم الدولي سلطان الطاهر، وتضم 20 حكماً وحكمة من 12 دولة، من بينهم ثمانية حكام من الإمارات، هم: سلطان الطاهر، وموزة المعمري، وأحمد النعيمي، ونواف علي المنصوري، وعبدالله علي، ومنال حسين الحمادي، ومنصور التميمي، وعلي عبدالعزيز الفهيم.

كما تضم القائمة محمد عبدالله من الصومال، وفاسانث بي إتش من الهند، وأليخاندرو غونزاليس فالنسيا من كولومبيا، ووائل حسن وإبراهيم حفني من مصر، وخورشيد فاتانوف من طاجيكستان، وسندس محسن الناصري من العراق، وهارون الرشيد من بنغلادش، ووفاء الغسرة من البحرين، وأحمد الهاملي من اليمن، وشاه روح توراييف من تركمنستان، وأوزغور سولاكزلو من تركيا، الذي يتولى مهمة الممثل الفني للاتحاد الدولي في البطولة.

وقال رئيس لجنة الحكام سلطان الطاهر، لـ«الإمارات اليوم» إن العمل يتركز على توفير أفضل الظروف الفنية للمشاركين، وضمان إدارة المنافسات وفق اللوائح المعتمدة من الاتحاد الدولي، مضيفاً «وجود ثمانية حكام مواطنين ضمن الطاقم يمثل فرصة مهمة للاستفادة من خبراتهم في إدارة بطولة عالمية، إلى جانب نخبة من الحكام الدوليين».

وأشار: «نتطلع إلى تقديم أداء تحكيمي يواكب المستوى الفني للمنافسات، ويسهم في نجاح البطولة، ويعكس كفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على إدارة الاستحقاقات الرياضية الكبرى».

وتشهد البطولة المنافسة على أربعة ألقاب عالمية في الشطرنج السريع والخاطف، ضمن فئتي المفتوحة والفتيات.