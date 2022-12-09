"فأل خير" للمغرب قبل مواجهة البرتغال في ربع نهائي المونديال

تلقى منتخب المغرب بشرة خير قبل خوض المباراة الحاسمة والمرتقبة أمام البرتغال السبت في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وأعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن اسناد إدارة المباراة إلى الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، وهي المرة الثالثة التي يدير فيها حكم أرجنتيني مباراة لمنتخب المغرب في المونديال.

ويعد تيلو البالغ من العمر 40 عاماً "فأل خير" بالنسبة إلى "أسود الأطلس" بعدما أدار مواطنه فيرناندو رباليني مباراتين في رحلة الانتصارات المبهرة للفريق في المونديال إذ أداء المباراة الأولى للفريق أمام كرواتيا والتي انتهت بالتعادل من دون أهداف بينما أدار مباراة الفريق أمام إسبانيا في دور الـ 16.

ويدير مواجهة أسود الأطلس أمام برازيل أوروبا، السبت المقبل، على ملعب استاد الثمامة، الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، بمساعدة مواطنيه إزكييل بريلوفسكي وجابرييل تشادي، بالإضافة إلى السالفادوري إيفان بارتون كحكم رابع.

ومن المقرر أن يتولى الأرجنتيني ماورو فيجليانو إدارة غرفة تقنية الفيديو الـ"فار"، بمساعدة الإسباني ريكاردو دي بورجوس والأرجنتيني دييغو بونفا.