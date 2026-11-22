قاد المدرب السابق لمنتخب الإمارات، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، بوكا جونيورز إلى أول ألقابه القارية منذ 18 عاماً، بعدما تغلّب على أتلتيكو مينيرو البرازيلي 2-0، في نهائي كأس سودأمريكانا لكرة القدم، على ملعب «ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز» في مدينة بارانكيا الكولومبية.

وذكرت شبكة «تي واي سي سبورتس» الأرجنتينية أن سانتياغو أسكاسيبار افتتح التسجيل في الشوط الأول، بعد دقائق من إلغاء هدف له بداعي التسلل، قبل أن يضيف الأوروغوياني ميغيل ميرينتييل الهدف الثاني في الدقيقة 48، بعدما حوّل تمريرة أرضية من الكولومبي سيباستيان فيا إلى الشباك.

وجاء التتويج بعد نحو خمسة أشهر من عودة أروابارينا إلى بوكا في ولاية ثانية، إذ تولّى المهمة في يونيو الماضي خلفاً لكلاوديو أوبيدا، عقب خروج الفريق من دور المجموعات في كأس ليبرتادوريس، وكان المدرب الأرجنتيني قد تولّى تدريب منتخب الإمارات بين عامي 2022 و2023، بعد تجربتين في الدوري الإماراتي مع الوصل وشباب الأهلي، ثم قاد التعاون السعودي قبل عودته إلى الأرجنتين.

وتجاوز بوكا في طريقه إلى النهائي أوهيغينز التشيلي بركلات الترجيح، ثم ريكوليتا الباراغواياني وساو باولو البرازيلي، قبل أن يقلب تأخره أمام فاسكو دا غاما في نصف النهائي، إذ خسر ذهاباً على أرضه بهدف من دون رد، وفاز إياباً 3-1 على ملعب «ماراكانا»، بفضل هدف التأهل الذي سجّله لياندرو باريديس في الدقائق الأخيرة.

وكان أروابارينا قد قاد بوكا إلى لقبي الدوري وكأس الأرجنتين عام 2015 في ولايته الأولى، وأضاف في ولايته الثانية لقب الدوري الأرجنتيني لعام 2026، بعدما تصدّر الفريق الترتيب السنوي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن روزاريو سنترال، قبل أن يحرز معه كأس سودأمريكانا للمرة الثالثة في تاريخ النادي، بعد نسختي 2004 و2005.

في المقابل، خسر أتلتيكو مينيرو نهائياً قارياً للعام الثالث توالياً، بعد هزيمته أمام مواطنه بوتافوغو في نهائي كأس ليبرتادوريس عام 2024، وأمام لانوس الأرجنتيني بركلات الترجيح في نهائي سودأمريكانا عام 2025.