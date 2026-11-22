بات الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي على بعد خسارة واحدة من الخروج المبكر من الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما سقط حامل اللقب على أرضه أمام كولومبوس كرو 0-3، السبت، في المباراة الأولى من سلسلة الدور الأول، التي تُحسم لمصلحة الفريق الفائز في مباراتين.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن وكالة «أسوشيتد برس»، أن المهاجم التشيلي غونزالو تابيا سجّل هدفين لكولومبوس، فيما تصدّى الحارس باتريك شولت لخمس محاولات، ليقودا الفريق المصنّف سابعاً في المنطقة الشرقية إلى الفوز على إنتر ميامي، المصنّف ثانياً.

وافتتح تابيا التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، قبل أن تتعقّد مهمة إنتر ميامي في الدقيقة 36، بطرد المدافع غونزالو لوخان إثر حصوله على الإنذار الثاني، واستفاد كولومبوس من التفوّق العددي بعد الاستراحة، فأضاف طه حبرون الهدف الثاني في الدقيقة 52، ثم عاد تابيا ليسجّل الثالث بعد ست دقائق.

وبدأ ميسي اللقاء إلى جانب الأوروغوياني لويس سواريز والأرجنتيني خيرمان بيرتيرامي في الهجوم، وتصدى شولت لمحاولتين من قائد إنتر ميامي في الشوط الأول، ليخرج أصحاب الأرض من المباراة من دون تسجيل للمرة الأولى على ملعبهم الجديد «نو ستاديوم»، الذي افتُتح هذا العام.

وواصل كولومبوس صحوته بعدما أنهى الموسم المنتظم بستة انتصارات متتالية، رغم أنه كان يحتل المركز الـ15 في المنطقة الشرقية مطلع سبتمبر، فيما حقق إنتر ميامي ستة انتصارات فقط في 17 مباراة خاضها على ملعبه في الموسم المنتظم.

ويحلّ إنتر ميامي ضيفاً على كولومبوس في ولاية أوهايو، الجمعة 27 نوفمبر بالتوقيت المحلي، عند الخامسة فجر السبت بتوقيت الإمارات، ويحتاج فريق ميسي إلى الفوز بأي نتيجة لفرض مباراة ثالثة حاسمة في ميامي، فيما يكفي كولومبوس انتصار آخر لإقصاء حامل اللقب.