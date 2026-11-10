انطلاق الأدوار الرئيسة لبطولة «إعمار دبي بريميير بادل P1» بمنافسات قوية ومثيرة

انطلقت منافسات الأدوار الرئيسة لبطولة «إعمار دبي بريميير بادل P1»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع المجلس، ويستضيفها مجمع حمدان الرياضي حتى 15 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم البادل العالميين، وسط منافسات قوية في الدور الأول للرجال والسيدات.

وشهدت مباريات اليوم انطلاقة حافلة بالإثارة والندية، مع إقامة مواجهات دور الـ64 للرجال ودور الـ32 للسيدات، حيث نجحت عدة ثنائيات في حجز بطاقات التأهل إلى الدور المقبل، فيما امتدت بعض المباريات إلى ثلاث مجموعات، في مؤشر على قوة المنافسة وتقارب المستويات بين المشاركين.

نتائج الرجال

في منافسات الرجال، تأهل الثنائي الإسباني خافي غونزاليس وخافي رويز غونزاليس بعد الفوز على داني غالا والإيطالي إميليو ينسن سيرفنت بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-4 و6-4.

كما حجز الإسبانيان تيو زاباتا وألفارو نارانخو مارتينيز مكانهما في الدور المقبل، عقب تفوقهما على مواطنيهما خافي لوبيز غارسيا وألفارو غارسيا روبيو بنتيجة 6-1 و6-2.

وحقق الثنائي المكون من الإيطالي فيديريكو أباتي والأرجنتيني فاكوندو دال بيانكو الفوز على الأرجنتيني راميرو بيريرا والإيطالي دانييلي بيرينو بمجموعتين دون رد، بنتيجة 7-6 و6-4.

وفي مواجهة امتدت إلى ثلاث مجموعات، تغلب الإيطالي فلافيو دومينغيز والإسباني إينيغو ساغر على الإسباني فيديريكو كابيثا تيريس والباراغوياني مارتين غونزاليس سان مارتين بنتيجة 4-6 و7-6 و6-4.

وتمكن الإسبانيان مانويل كاستانيو وبابلو هيرنانديز ألفاريز من تجاوز الثنائي البرتغالي المكون من ميغيل ونونو ديوس، بعد مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 7-6 و3-6 و7-6.

كما تأهل الثنائي المكون من الإسباني فيكتور رويز والأرجنتيني فاكوندو لوبيز بعد فوزه على الإسباني خافي مويا والفرنسي توماس ليغ بنتيجة 7-5 و5-7 و6-4.

وحقق الإسبانيان خافي مارتينيز ولويس هيرنانديز كيسادا الفوز على البلجيكي كليمان جينز والفرنسي ديلان غيشار بنتيجة 6-3 و6-4، فيما تجاوز الإسبانيان مانويل أراغون هيريرا وأليخاندرو روغلان بونس الثنائي المكون من التشيلي خافيير فالديس والأرجنتيني راميرو نونيز بنتيجة 6-7 و6-4 و7-6.

ومن جانبهما، حقق الأرجنتيني أليكس تشوزاس ومواطنه خوان روبيني فوزاً على الإسبانيين ألفارو فرنانديز وألفارو سيبيرو بنتيجة 6-2 و6-4.

منافسات السيدات

وفي منافسات السيدات، تأهلت الإسبانيتان لورينا روفو أورتيز وفيكتوريا إغليسياس سيغادور بعد فوزهما على الإسبانية أليخاندرا سالازار والأرجنتينية أرانثازو أوسورو أولريتش بنتيجة 6-3 و2-6 و6-2، في واحدة من أبرز مواجهات اليوم.

كما نجحت الإسبانية مارتا أريانو نافارو والألمانية فيكتوريا كورز في التغلب على الإسبانية ماريا دي ليون جاكسون والأرجنتينية مارتينا فيغا بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-3 و6-1.

وتأهلت الإسبانيتان جوليا كاستيو لوبيز ومارتا رودريغيز أباخو بعد مباراة قوية أمام مواطنتيهما لوسيا مارتينيز غوميز وأندريا مارتينيز، انتهت بنتيجة 4-6 و7-5 و6-1.

وفي مواجهة أخرى، حققت الأرجنتينية مارتينا فاسيو غويينيتشي والإسبانية فيرونيكا فيرسيدا الفوز على الفرنسية أليكس كولومبون وشريكتها كسينيا شريفوفا بنتيجة 6-2 و7-5.

كما حجزت الإسبانيتان ألبا لوبيز مورال وكارلا فاسيو غويينيتشي مكانهما في الدور المقبل، بعد الفوز على مواطنتيهما مارتا كاباروس مالدونادو وأندريا بيريز أورتيز بنتيجة 7-5 و6-3.