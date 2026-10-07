جماهير الأرجنتين تودع ميسي

تجمع الآلاف من المشجعين الأرجنتينيين في محيط استاد المونومينتال الشهير بالعاصمة بوينس آيرس، في آخر مباراة يخوضها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص "التانغو".

وشهدت المنطقة المحيطة بملعب المونومينتال توافد الجماهير منذ ساعاتٍ مبكرةٍ، للترحيب بـ”الألباسيليستي” والمشاركة في ليلة تكريمٍ استثنائيةٍ لأسطورة الكرة العالمية.

وتأتي مباراة الأرجنتين أمام بنين كحدثٍ كرويٍ بارزٍ يسلط عليه الإعلام العالمي الأضواء، حيث جرى إعداد برنامجٍ احتفاليٍ متكاملٍ يليق بمسيرة ميسي الحافلة بالإنجازات والبطولات.

ويسعى رفاق ميسي لتقديم عرضٍ كرويٍ مميزٍ وإهداء القائد ختامًا مثاليًا لرحلته الدولية الطويلة التي توجها بالتتويج بلقب كأس العالم والألقاب القارية.