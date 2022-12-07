رد صادم من رونالدو حول انتقاله إلى النصر السعودي

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حقيقة توصله إلى اتفاق مع نادي النصر السعودي لينتقل إلى صفوفه في شهر يناير المقبل، عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وتحدث رونالدو إلى صحيفة "أبولا" البرتغالية عقب مباراة البرتغال وسويسرا التي انتهت بفوز الأول بستة أهداف مقابل هدف في دور الـ 16 من كأس العالم 2022 ليتأهل الفريق لمواجه المغرب في ربع النهائي.



وأشارت الصحيفة إلى أن "صاروخ ماديرا" رفض الحديث إلى وسائل الإعلام ولكنه أجاب فقط على سؤال واحد وهو حقيقة انتقاله إلى النصر السعودي إذ جاء رده صادماً، بقوله: "لا ليس صحيحاً انتقالي إلى النصر السعودي تركيزي حالياً على كأس العالم".



في المقابل تمنى النجم البرتغالي السلامة لأسطورة البرازيل بيليه، وقال: "أطيب تمنياتي لبيليه، ملكنا يجب أن يتحسن، هذا ما نريده جميعاً".