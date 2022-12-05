ليفاكوفيتش يقود كرواتيا لدور الثمانية بالركلات

أنقذ دومينيك ليفاكوفيتش حارس كرواتيا ثلاث ركلات ترجيح من أربع محاولات ليقود بلاده للتأهل إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بعد الفوز 3-1 على اليابان، وعقب نهاية الوقت الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 1-1 أمس.

وسجل دايزين مايدا هدف التقدم لليابان في مباراة متكافئة بدور الـ16، بعدما استغل ارتباكاً دفاعياً عقب ركلة ركنية في الدقيقة 43، وبدا أن الفريق قد يحقق مفاجأة جديدة بعد التفوق على ألمانيا بطلة العالم أربع مرات وإسبانيا بطلة العالم 2010 بدور المجموعات.

لكن إيفان بريشيتش أدرك التعادل للمنتخب الكرواتي، الذي خسر نهائي كأس العالم 2018، بضربة رأس قوية بعد تمريرة عرضية من ديان لوفرين في الدقيقة 55.

وفي ركلات الترجيح، تألق الحارس ليفاكوفيتش وأنقذ ثلاث ركلات ترجيح قبل أن ينفذ ماريو باشاليتش ركلة الترجيح الحاسمة للفوز.

وستلعب كرواتيا في دور الثمانية مع الفائز من مباراة اليوم بين البرازيل وكوريا الجنوبية.

وعلى وقع هتاف الجماهير اليابانية في المدرجات وقرع الطبول، تابع «الساموراي» هجماته فتحصل على عدة فرص لافتتاح التسجيل بعد ركلة ركنية وصلت إلى ريتسو دوان ليمرر من الجهة اليمنى إلى القائم الثاني حيث يوشيدا مررها إلى مهاجم سلتيك الأسكتلندي دايزين مايدا سددها بيسراه قوية في شباك الحارس ليفاكوفيتش (43)، لينتهي الشوط الأول بتقدم أبطال آسيا أربع مرات.

وعادل بريشيتش النتيجة برأسية رائعة على يسار الحارس شويتشي غوندا بعد عرضية من ديان لوفرين (55)، في عاشر أهدافه في مسابقة كبرى في كأس العالم أو أمم أوروبا.

وتعملق حارس كرواتيا في صد كرة لولبية من خارج المنطقة على بعد 20 متراً للاعب الوسط واتارو إندو (58).

خرج مودريتش المرهق ودخل لوفرو ماير في الشوط الإضافي الأول (99)، وكاد المنتخب الياباني يتقدم بتسديدة البديل كاورو ميتوما وجدت الحارس ليفاكوفيتش بالمرصاد (105).

وأقدم مدرب كرواتيا على إخراج الهداف بيريشيتش (106) مع بداية الشوط الإضافي الثاني حيث كانت اليابان الأخطر فهددت مرمى منافسها من دون أن تهز الشباك، وسدد ماير كرة أخيرة مرت بجانب القائم الأيسر.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي رجحت كفة كرواتيا والتي كان بطلها الحارس ليفاكوفيتش بتصديه لثلاث ركلات.

وهي المواجهة الثالثة بين المنتخبين في كأس العالم، فازت كرواتيا 1-صفر عام 1998 وتعادلا سلباً عام 2006 في دور المجموعات.

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