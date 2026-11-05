تغلب على السعودية بركلات الترجيح.. العراق يحتفظ بكأس «خليجي القدامى»

تُوّج المنتخب العراقي بلقب كأس الخليج لكرة القدم لقدامى اللاعبين للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه على نظيره السعودي بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل دون أهداف، في المواجهة التي جمعتهما الخميس على استاد سعود بن عبد الرحمن في الدوحة.

وقاد حارس المرمى المخضرم نور صبري منتخب العراق إلى التتويج، بعدما تألق في ركلات الترجيح وتصدى لركلتين ترجيحيتين، ليمنح «أسود الرافدين» اللقب للمرة الثانية توالياً.

وكان المنتخبان قد التقيا سابقاً في دور المجموعات، وانتهت المواجهة بفوز السعودية بهدف دون مقابل، قبل أن ينجح العراق في رد اعتباره في النهائي وحسم اللقب.

وجاءت المباراة قوية ومتكافئة، وشهدت ندية وحماساً كبيرين، وسط استعادة نجوم المنتخبين ذكريات مواجهاتهم السابقة في مختلف البطولات.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، بعدما تقاسم المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، رغم الأفضلية السعودية النسبية في الدقائق الأولى، قبل أن يعود المنتخب العراقي إلى أجواء المباراة ويهدد المرمى السعودي بأكثر من تسديدة، افتقدت اللمسة الأخيرة.

وشهد الشوط الأول خروج لاعب المنتخب السعودي سعود كريري مصاباً في الدقيقة 15، ليحل محله حسين النجعي.

وفي الشوط الثاني، فرض المنتخب السعودي أفضلية نسبية على مستوى الاستحواذ والسيطرة، وكاد حسين النجعي أن يفتتح التسجيل، لكن الحارس نور صبري تصدى لتسديدته الخطرة في الدقيقة 29، محافظاً على نظافة شباكه.

ولم ينجح المنتخبان في هز الشباك خلال الوقت الأصلي، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للعراق بنتيجة 4-3، بفضل تألق حارسه نور صبري.

وضمت تشكيلتا المنتخبين نخبة من نجوم الأجيال السابقة الذين تركوا بصمات بارزة في تاريخ الكرة السعودية والعراقية، إذ شارك مع العراق نور صبري وسامان سعيد وقصي منير وحمادي أحمد وكرار جاسم، فيما ضمت تشكيلة السعودية عساف القرني وعبد الله شهيل وجمعان الجمعان وسعود كريري وعبد العزيز السعران.