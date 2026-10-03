لوبيتيغي: السعودية أفضل فريق في البطولة.. وركلات الترجيح لم تنصفنا

أبدى مدرب المنتخب القطري، الإسباني جولين لوبيتيغي، حزنه على خروج «العنابي» من نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27» أمام السعودية بركلات الترجيح، مؤكداً في الوقت ذاته فخره بما قدمه لاعبوه، ومشيراً إلى أن المنتخب السعودي كان، من وجهة نظره، «أفضل فريق في البطولة».

وقال لوبيتيغي عقب المباراة: «نشعر بالحزن لعدم التأهل، فقد لعبنا مباراة صعبة أمام جمهور قوي وصعب، وحاولنا تغيير بعض العناصر للدخول إلى المباراة بأفضل طريقة، نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب الخسارة بركلات الترجيح، لكنني أشعر بالفخر لما قدمه اللاعبون من قتالية، وتحدثت معهم وأكدت أننا لعبنا أمام أفضل فريق في البطولة».

وأوضح المدرب الإسباني أن طبيعة المباراة والظروف البدنية فرضت على فريقه اتباع نهج دفاعي، وقال: «كان علينا اللعب بطريقة دفاعية، لأن فريقنا كان مرهقاً، وكذلك الفريق المنافس، كان من الصعب التسجيل أمامه، والفريقان لم يتمكنا من التسجيل، الطقس كان مؤثراً أيضاً على المباراة، وحاولت اختيار اللاعبين القادرين على القتال حتى النهاية».

وعن التغييرات التي أجراها خلال المباراة، قال: «في كل مباراة نختار الأفضل، وبصفتي مدرباً يجب أن أختار اللاعب المناسب بغض النظر عن الأسماء، اعتمدت هذا الأمر بسبب إرهاق بعض اللاعبين، واخترت لاعبين هجوميين، وأعتقد أن التغييرات كانت جيدة خلال المباراة».

وكشف لوبيتيغي أن الجهاز الفني القطري كان مستعداً لاحتمال وصول المباراة إلى ركلات الترجيح، وقال: «اخترت أفضل اللاعبين لتنفيذ ركلات الترجيح، وتحدثت مع فريقي قبل المباراة عن إمكانية الوصول إليها، ولعبنا اليوم بروح إيجابية».

وأضاف: «الوضع صعب في ركلات الترجيح، وقد تدربنا عليها في الحصة الأخيرة، وكان أداؤنا مميزاً، لكن اليوم، وبسبب الضغط، لم نوفق».

وكان المنتخب القطري قد أنهى دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف المنتخب الوطني بفارق الأهداف، قبل أن يواجه السعودية في نصف النهائي.