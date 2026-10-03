لاعب قطر مادبو: دافعنا جيداً.. والسعودية ضغطت علينا في مناطقنا

أشاد لاعب المنتخب القطري عاصم مادبو بالمستوى التكتيكي الذي ظهر به «العنابي» أمام السعودية، رغم الخروج من نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27» بركلات الترجيح، مؤكداً أن المنتخب القطري كان يدرك صعوبة المواجهة في ظل خوضها أمام الجماهير السعودية.

وقال مادبو: «كانت مباراة صعبة، وكنا نعرف مسبقاً أنها ستكون كذلك، خصوصاً أننا نلعب أمام المنتخب السعودي وبين جماهيره، وكنا ندرك أنه سيضغط علينا».

وأضاف: «أعتقد أننا دافعنا بشكل جيد حتى الدقائق الأخيرة، ووصلنا بالمباراة إلى السيناريو الذي كنا نريده، لكن ركلات الترجيح تعتمد دائماً على الحظ، وهذه المرة لم يكن إلى جانبنا».

وعن أسلوب المنتخب القطري خلال المباراة، قال: «صحيح أننا قدمنا أداءً دفاعياً جيداً، لكننا لم نبادر بالشكل الكافي، كنا نريد أن نهاجم أكثر وأن نستحوذ على الكرة بصورة أكبر، وأعتقد أنه كانت لدينا بعض الفرص التي كان يمكن أن نستغلها بشكل أفضل».

وتابع مادبو: «المنتخب السعودي ضغط علينا في ملعبنا وفي مناطقنا، ولم نتمكن في بعض الفترات من الخروج بالكرة بالطريقة المطلوبة، حاولنا أن نحافظ على تنظيمنا حتى النهاية، لكن في النهاية ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح».

وختم قائلاً: «كان بإمكاننا أن نقدم أفضل من ذلك، وأشكر اللاعبين على ما قدموه، وأتمنى لهم التوفيق».