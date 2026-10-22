بركلات الترجيح.. الوصل يتجنب سيناريو الموسم الماضي ويعبر كلباء في الكأس

تجنب الوصل تكرار سيناريو الموسم الماضي في كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما حسم تأهله إلى الدور المقبل على حساب ضيفه كلباء بركلات الترجيح 4-3، عقب تعادل الفريقين 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي.

وكان الوصل قد ودّع النسخة الماضية من الدور ذاته بالخسارة أمام دبا بركلات الترجيح 5-6، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، غير أن «الإمبراطور» نجح هذه المرة في تجاوز الاختبار، بفضل تألق حارسه دينكو هوركاس، الذي تصدى لركلتي جزاء وأسهم بدور حاسم في تأهل فريقه.

وافتتح الوصل التسجيل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، عبر نيكولاس خيمينيز، الذي تلاعب بمدافعين من كلباء بمجهود فردي، قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وأدرك كلباء التعادل في الدقيقة 52، بعدما أرسل سامان قدوس تمريرة بينية من منطقة فريقه اخترقت دفاع الوصل، لتضع كارلوس فيلهو في مواجهة المرمى، فنجح في مراوغة الحارس دينكو هوركاس وإيداع الكرة الشباك.

وتقدم كلباء بهدفه الثاني في الدقيقة 101، خلال الشوط الإضافي الأول، عن طريق مروان الوطني، مستفيداً من خطأ في التنسيق بين حارس الوصل وخط دفاعه، ليضع أصحاب الأرض تحت ضغط البحث عن التعادل.

ونجح المدافع سفيان بوفتيني في إعادة الوصل إلى المباراة، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 111 بضربة رأسية، ليمتد الصراع إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت هذه المرة لـ«الإمبراطور»، بفضل تألق الحارس هوركاس، ليحجز الفريق بطاقة التأهل ويتجنب تكرار خيبة النسخة الماضية.