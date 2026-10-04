"قبضة العويس" و"قفاز الذهب".. الصحافة السعودية تحتفي بعودة الأخضر إلى نهائي "خليجي 27"

احتفت الصحافة السعودية، الصادرة صباح اليوم، بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي "خليجي 27"، عقب تخطيه قطر بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وسط إشادة واسعة بالحارس محمد العويس، الذي لعب دور البطولة في حسم بطاقة العبور.

وتصدر العويس أغلب العناوين والتغطيات السعودية، بعدما تصدى لركلتين ترجيحيتين، ليقود "الأخضر" إلى المشهد الختامي ومواجهة المنتخب الإماراتي على لقب البطولة.

واختارت صحيفة عكاظ عنواناً لافتاً: "بقبضة العويس.. الأخضر للنهائي الخليجي"، مشيدة بالدور الذي لعبه الحارس في حسم المواجهة الماراثونية التي امتدت إلى 120 دقيقة قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.

أما صحيفة الرياض فعنونت: "نهائي خليجي 27 أخضر وأبيض"، في إشارة إلى المواجهة المرتقبة بين السعودية والإمارات، ووصفت مواجهة قطر بأنها "ماراثون طويل"، شهد تألق العويس وقيادته المنتخب السعودي إلى المشهد الختامي.

فيما احتفت صحيفة الوطن السعودية بالحارس أيضاً، واختارت عنوان: "قفاز الذهب"، مشيرة إلى أن العويس قاد "الصقور" إلى النهائي بتألقه في ركلات الترجيح.

ورغم أجواء الاحتفال، أشارت "الوطن" إلى بعض الجوانب الفنية التي واجهت المنتخب السعودي، وفي مقدمتها عدم ترجمة الاستحواذ إلى فرص حقيقية، والتسرع في إنهاء الهجمات وبطء التحضير، إلى جانب نجاح التنظيم الدفاعي القطري في الحد من الخطورة السعودية.

من جانبها، سلطت صحيفة الشرق الأوسط الضوء على قصة العويس تحت عنوان "العويس.. أمين سر الشباك السعودية"، مشيرة إلى أن الحارس بدأ البطولة من مقاعد البدلاء، قبل أن تتحول مشاركته إلى واحدة من أبرز قصص مشوار "الأخضر" نحو النهائي.

وعكست العناوين السعودية حالة من التفاؤل بعد الوصول إلى المباراة النهائية، مع تحول الأنظار إلى المواجهة المرتقبة أمام الإمارات، في ليلة يبحث خلالها "الأخضر" عن استعادة اللقب الخليجي الغائب عن خزائنه منذ أكثر من عقدين.