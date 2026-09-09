«يونايتد» يضم حارس الجزيرة ستوبان ليكوفيتش

أعلن نادي «يونايتد» تعاقده مع الحارس، ستوبان ليكوفيتش (25 عاماً)، قادماً من نادي الجزيرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء التعاقد ضمن أهداف فريق «يونايتد»، الذي يسجل ظهوره التاريخي الأول في دوري المحترفين، لتدعيم «عرين» الفريق مع حارس يمتلك خبرات كبيرة، خصوصاً على صعيد الركلات الترجيحية. وارتبط ليوكوفيتش مع نادي الجزيرة، في صيف عام 2024، وفرض حضوره القوي، بعدما قاد الجزيرة، في يناير 2025، للفوز على العين بركلات الترجيح (4-2) في دور الثمانية من كأس المحترفين، بتصديه لركلتين الأولى لزميله الحالي في الفريق، بندر الأحبابي، والثانية للنجم التوغولي لابا كودجو.