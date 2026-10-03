السعودية إلى نهائي «خليجي 27».. ركلات الترجيح تُقصي قطر

حجز المنتخب السعودي مقعده في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، بعدما تفوق على نظيره القطري بركلات الترجيح 3-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في الدور نصف النهائي الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وجاءت البداية بأفضلية سعودية، وكانت أولى المحاولات في الدقيقة 11، عندما سدد فراس البريكان كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحارس القطري محمود أبو ندى تصدى لها ببراعة. وعاد الحارس للتألق مجدداً في الدقيقة 20، بعدما أبعد تسديدة قوية من صالح أبو شامات من خارج منطقة الجزاء.

وواصل المنتخب السعودي ضغطه بحثاً عن افتتاح التسجيل، وكاد سلطان مندش أن يمنح أصحاب الأرض الأفضلية في الدقيقة 38، بعدما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن أبو ندى تدخل مجدداً وحافظ على نظافة شباكه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ المنتخب القطري الشوط الثاني بمحاولات هجومية، قبل أن يستعيد المنتخب السعودي زمام المبادرة سريعاً، ويفرض سيطرته على مجريات اللعب، مع استمرار محاولاته للوصول إلى مرمى أبو ندى.

وتدخل الحارس القطري في توقيت مناسب خلال الدقيقة 55، عندما خرج من مرماه لقطع كرة عرضية، لكنه تعرض لإصابة إثر اصطدامه بعبدالإله العمري، قبل أن يتلقى العلاج ويواصل اللعب.

ومع استمرار التعادل، لجأ المنتخب السعودي إلى تنشيط خطه الهجومي بإشراك عبدالله الحمدان ومحمد القحطاني، فيما أجرى المنتخب القطري تغييرات هجومية، كان أبرزها دخول أدميلسون جونيور بدلاً من أكرم عفيف، وسط اعتراض الأخير على قرار استبداله.

ورفع المنتخب السعودي من ضغطه في الدقائق الأخيرة، وكاد فراس البريكان أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 81 بتسديدة قوية، لكن أبو ندى واصل تألقه وتصدى للكرة وحولها إلى ركلة ركنية.

وفي المقابل، كاد المنتخب القطري أن يخطف هدفاً ثميناً في الدقيقة 89، بعدما خطف أدميلسون جونيور الكرة وانطلق باتجاه المرمى، قبل أن يطلق تسديدة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيمن للحارس السعودي محمد العويس، لتبقى النتيجة على حالها ويتجه المنتخبان إلى الأشواط الإضافية.

ولم تشهد الأشواط الإضافية تغييراً في النتيجة، رغم محاولات المنتخبين لحسم المواجهة، لتحتكم المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب السعودي بنتيجة 3-2، ليحسم «الأخضر» بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لـ«خليجي 27».