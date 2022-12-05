كريستيانو رونالدو سيرتدي قميص النصر السعودي في هذا التاريخ

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أحدث مستجدات صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي.



وذكرت الصحيفة أن العقد الذي سيوقع عليه رونالدو مع "العالمي" ينص على أن يبدأ الدولي البرتغالي مشواره مع الفريق في 1 يناير المقبل.



وأضافت: "يستمر العقد حتى يونيو 2025، وسيصبح رونالدو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، إذ سيحصل على ما يقارب 100 مليون يورو راتباً سنوياً إلى جانب حوافز اقتصادية أخرى أبرزها من الإعلان ليصل الراتب السنوي إلى 200 مليون يورو".



وختمت بأن الثنائي الأبرز ليونيل ميسي ونيمار جونيور يحصل كل منهما على راتب سنوي يصل إلى 75 مليون يورو، وهو ما سيتجاوزه بشكل كبير كريستيانو رونالدو.

ويشارك رونالدو حالياً مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2022، إذ سيلعب في ثمن النهائي أمام سويسرا الثلاثاء.