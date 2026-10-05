مدرب البرتغال: الباب مفتوح أمام عودة رونالدو

أكد جورجي جيسوس، مدرب منتخب البرتغال، أن القائد كريستيانو رونالدو يمكنه العودة إلى صفوف المنتخب إذا أراد ذلك، وذلك بعد مغادرته معسكر الفريق خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وقال جيسوس: "إذا أراد، سيعود إلى المنتخب الوطني.. يمكننا التحدث قبل الاستدعاء المقبل، لكن كريستيانو هو من سيقرر".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن جيسوس قوله: "يجب أن ينهي كريستيانو مسيرته مع المنتخب بالطريقة التي يريدها، فهو من سيقرر كيف يريد أن تكون نهايته".

وأوضح جيسوس: "خلال عملية اختيار أول قائمة لي، قلت له أحتاج إليك، أحتاج إلى أن تكون قريباً مني، سواء لعبت أم لم تلعب، أحتاج إليك، والآن أقول الشيء نفسه".

وغادر رونالدو البالغ من العمر 41 عاماً، معسكر البرتغال بعدما علم أنه لن يبدأ أساسياً أمام الدنمارك، عقب جلوسه على مقاعد البدلاء دون مشاركة أمام النرويج.

وقال رونالدو في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مغادرته المعسكر: "في الوقت المناسب، سأقول الحقيقة لجميع البرتغاليين بشأن أسباب مغادرتي المنتخب الوطني، الذي لطالما كرست نفسي له".

وسجل رونالدو 146 هدفاً في 234 مباراة مع البرتغال، وهما رقمان قياسيان على مستوى المنتخبات الوطنية.

وقال جواو كانسيلو بعد الفوز على النرويج 2 / 1 في دوري الأمم الأوروبية مساء الأحد: "كريستيانو قائدنا وأفضل لاعب أنجبته البرتغال على الإطلاق. بالتأكيد ستنتهي الأمور معه بأفضل طريقة، لكن الأهم هو تحقيق الانتصارات الأربعة".

وأشار نونو مينديز: "أي لاعب ينضم إلى المنتخب يكون مرحباً به بالطبع. وإذا عاد كريستيانو، فسنستقبله بأذرع مفتوحة".

وساعد رونالدو البرتغال على الفوز ببطولة أوروبا 2016 ولقبين في دوري الأمم الأوروبية.