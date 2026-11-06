بفارق 5 ملايين.. رونالدو يتفوق على ميسي بالاعتزال

تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على غريمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في منشور إعلان اعتزالهما دولياً عبر منصة "إنستغرام".

وحصد فيديو إعلان رونالدو عن اعتزاله مع منتخب البرتغال الذي نشره عبر منصة "أنستغرام" أكثر من 24 مليون اعجاب خلال 24 ساعة من الإعلان، حتى مساء الجمعة 6 نوفمبر 2026، في حين حصدت صورة أوراق كتابة ميسي لخطاب اعتزاله 19 مليون اعجاب، علماً أن "البرغوث" أعلن اعتزاله الدولي في 31 أغسطس.

وتفوق رونالدو بذلك بنحو 5 ملايين اعجاب على غريمه التقليدي ميسي، وهو ما يؤكد مجدداً أن النجم البرتغالي المخضرم (41 عاماً) هو الأكثر شعبية ومتابعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان كريستيانو رونالدو قد أعلن اعتزاله اللعب دولياً يوم أمس الخميس، لينهي مسيرة استمرت لأكثر من 23 عاماً، مع منتخب البرتغال حقق خلالها سلسلة من الأرقام القياسية الفردية والتتويج بلقب كأس أوروبا 2016.