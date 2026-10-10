فابريزيو رومانو: إجماع برتغالي على عودة رونالدو لصفوف المنتخب في نوفمبر

كشف الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، عن استقرار الاتحاد البرتغالي لكرة القدم على خطة عودة قائد المنتخب كريستيانو رونالدو لتمثيل بلاده مجدداً خلال شهر نوفمبر المقبل.

ونقل رومانو تصريحات عن رئيس الاتحاد، بيدرو بروينسا، أكد فيها وجود إجماع كامل على هذه الخطوة، قائلاً: «الاتحاد، والمدرب جورجي جيسوس، واللاعبون جميعهم متفقون: نريد عودة كريستيانو رونالدو».

وأضاف بروينسا أن رونالدو يبدي رغبة مماثلة في ارتداء قميص المنتخب مجدداً، مشيراً إلى أنه يتوقع انضمامه رسمياً في معسكر نوفمبر، ومشدداً على أن «زملائه في الفريق يريدون عودته أيضاً»، قبل أن يختتم مشيداً بمسيرته: «كريستيانو هو أفضل لاعب في التاريخ».