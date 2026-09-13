كاكو: كريستيانو أسطورة.. وميسي الأفضل على الإطلاق

أكد صانع ألعاب العين، الدولي الباراغوياني أليخاندرو كاكو، أهمية الحصول على الدعم الجماهيري في المواجهة المرتقبة أمام النصر السعودي، الثلاثاء، في افتتاح مشوار الفريقين بمرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، داعياً جماهير «الزعيم» إلى ملء مدرجات استاد هزاع بن زايد، ومؤكداً رغبتهم في حصد النقاط الثلاث.

وأشاد كاكو، في حديثه لـ«الإمارات اليوم»، بنجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، واصفاً إياه بأنه «أسطورة في عالم كرة القدم»، قبل أن يحسم موقفه من المفاضلة التاريخية بين رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكداً أن الأخير هو «الأفضل على الإطلاق» من وجهة نظره.

ويستضيف العين نظيره النصر، بقيادة رونالدو، في الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، على استاد هزاع بن زايد، في قمة مرتقبة يسعى خلالها «الزعيم» إلى تحقيق بداية قوية في مشواره القاري، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور.

وتحمل المباراة مواجهة جديدة بين كاكو ورونالدو، بعد لقائهما السابق في ربع نهائي البطولة الآسيوية قبل عامين، عندما تأهل العين وقتها على حساب النصر بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، عقب تعادل الفريقين 4-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال كاكو: «بالتأكيد يكون الأمر مختلفاً تماماً عند عودة كريستيانو رونالدو مع النصر إلى ملعبنا، إنه أسطورة في عالم كرة القدم، وبالتأكيد نحن بحاجة للفوز بهذه المباراة».

ورداً على سؤال حول المفاضلة التاريخية بين رونالدو وميسي، قال: «بالنسبة لي، ميسي هو الأفضل على الإطلاق، لكن كريستيانو أسطورة في كرة القدم ونحن نحترمه، ومع ذلك يظل ميسي الأفضل في نظري».