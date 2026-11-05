بعد مسيرة مرصعة بالإنجازات وخلاف مع مدرب البرتغال.. رونالدو يعلن اعتزال اللعب الدولي

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الخميس، اعتزاله اللعب الدولي عن عمر 41 عاماً، واضعاً بذلك نهاية لمسيرة استثنائية مع منتخب البرتغال امتدت لأكثر من عقدين، وخلّف خلالها بصمة تاريخية في كرة القدم العالمية.

وجاء إعلان رونالدو عبر حسابه في "إنستغرام"، في خطوة تنهي رحلة أحد أبرز نجوم كرة القدم الذين ارتدوا قميص المنتخبات الوطنية.

وقال رونالدو في مقطع فيديو: "اليوم يصل مشواري مع المنتخب الوطني إلى نهايته".

وخاض مهاجم النصر السعودي الذي بدأ مسيرته الدولية عام 2003، 234 مباراة بقميص المنتخب البرتغالي وسجل 146 هدفا.

ويأتي اعتزال رونالدو بعد أسابيع عدة من أزمة شهدت مغادرته معسكر المنتخب البرتغالي إثر خلاف مع مدربه جورجي جيزوس لعدم إشراكه في إحدى مباريات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.