كريستيانو رونالدو ومدرب البرتغال.. القصة الكاملة للأزمة من الدكة إلى كشف الحقيقة

تصاعدت أزمة كريستيانو رونالدو ومدرب منتخب البرتغال خورخي جيسوس بصورة لافتة خلال الأيام الأخيرة، بعدما غادر قائد المنتخب معسكر بلاده بشكل مفاجئ، وأعلن أنه سيكشف الحقيقة في الوقت المناسب، قبل أن يخرج جيسوس عن صمته مؤكدًا أن ضميره مرتاح وأنه سيتحدث عن تفاصيل ما حدث ولن يتهرب من القضية.

وتحولت أزمة رونالدو وجيسوس إلى واحدة من أبرز القضايا التي تشغل كرة القدم البرتغالية، خصوصًا أن الأحداث تطورت سريعًا، بداية من جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء أمام النرويج، مرورًا بتصريحات مدرب البرتغال حول وضعه داخل المنتخب، ثم قرار قائد الفريق مغادرة المعسكر.

بداية أزمة رونالدو ومدرب البرتغال

بدأت علامات التوتر عندما بقي كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء طوال مواجهة النرويج، رغم قيامه بعمليات الإحماء، قبل أن يتوجه إلى غرفة الملابس عقب نهاية المباراة.

واعترف جيسوس لاحقًا بأن رونالدو لم يكن سعيدًا بعدم مشاركته، لكنه نفى وجود خلاف شخصي بينهما، مؤكدًا أن قراراته ترتبط باحتياجات المنتخب وخياراته الفنية.

وتصاعد الموقف في اليوم التالي، عندما تحدث جيسوس عن خياراته الهجومية قبل مواجهة الدنمارك، وأشار إلى جونزالو راموس باعتباره أحد خياراته الأساسية، قبل أن يغادر رونالدو ولا يشارك في التدريب الجماعي.

رونالدو يغادر المنتخب ويتوعد بكشف الحقيقة

وبعد حديث مع بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اتخذ رونالدو قرارًا بمغادرة معسكر المنتخب، قبل أن يصدر رسالة أثارت حالة كبيرة من الجدل.

وأكد قائد البرتغال أنه سيكشف للشعب البرتغالي، في الوقت المناسب، حقيقة الأسباب التي دفعته إلى مغادرة معسكر المنتخب، وهي العبارة التي فتحت الباب أمام العديد من التساؤلات بشأن ما حدث خلف الكواليس.

ورغم حالة الجدل، لم يعلن رونالدو اعتزاله اللعب الدولي، كما لم يصدر عن الاتحاد البرتغالي ما يشير رسميًا إلى نهاية مشوار اللاعب مع منتخب بلاده.

محاولة لإثناء رونالدو عن الرحيل

وكشفت وكالة رويترز، نقلًا عن صحيفة ماركا الإسبانية، أن جيسوس ورئيس الاتحاد البرتغالي حاولا إقناع رونالدو بالتراجع عن قرار مغادرة المعسكر، إلا أن قائد المنتخب تمسك بموقفه وغادر على متن طائرة خاصة. ولم يؤكد الاتحاد البرتغالي جميع تفاصيل واقعة المطار بشكل رسمي.

وزادت هذه الرواية من حالة الجدل المحيطة بالأزمة، خصوصًا مع استمرار غياب تفسير كامل من الأطراف المعنية لما حدث قبل قرار رونالدو المفاجئ.

جيسوس يرد: ضميري مرتاح

وجاء الرد الأبرز من خورخي جيسوس في تصريحات لـ Sport TV نقلتها صحيفة Record البرتغالية، إذ أكد مدرب المنتخب أنه يشعر براحة تامة تجاه موقفه في الأزمة، وأن ضميره مرتاح.

وأكد جيسوس أنه لن يتهرب من الحديث عن القضية، وأنه سيكشف موقفه بصورة أكثر تفصيلًا بعد انتهاء ارتباطات المنتخب، وفي الوقت نفسه شدد على المكانة الكبيرة لرونالدو، واصفًا إياه بأنه رمز وشخصية بارزة في كرة القدم البرتغالية.

تدخل على أعلى مستوى في البرتغال

ولم تبق الأزمة داخل حدود المنتخب، بعدما ذكرت وسائل إعلام برتغالية أن رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو تحدث بشكل منفصل مع رونالدو وجيسوس ورئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا، في ظل الاهتمام الواسع الذي حظيت به القضية داخل البلاد.

ويعكس هذا التطور حجم الاهتمام بأزمة قائد المنتخب التاريخي، خصوصًا مع استمرار الغموض بشأن مستقبل رونالدو الدولي وما إذا كان سيعود إلى صفوف المنتخب في التجمع المقبل.

ماذا ينتظر أزمة كريستيانو رونالدو وجيسوس؟

حتى الآن، تبقى الحلقة الأهم غائبة؛ فرونالدو لم يكشف بعد التفاصيل التي وعد الشعب البرتغالي بالحديث عنها، وفي المقابل لم يقدم جيسوس روايته الكاملة لما دار بين الطرفين.

وبالتالي، لا يزال مستقبل كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال مفتوحًا، خصوصًا أنه لم يعلن الاعتزال الدولي، لتبقى الأنظار موجهة نحو التصريحات المقبلة من رونالدو وجيسوس والاتحاد البرتغالي، والتي قد تكشف للمرة الأولى الصورة الكاملة للأزمة.