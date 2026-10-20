تين هاغ: رونالدو خذلني ولم يكن قادراً على الركض بالكرة أو التمركز في منطقة الجزاء

كشف الهولندي إريك تين هاغ، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، عن كواليس علاقته المتوترة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الفترة التي قضاها الأخير مع الفريق في ولايته الثانية، التي بدأت في أغسطس 2021.

وقال تين هاغ في مقابلة مع موقع "ذا أثلتيك" إن رونالدو خذله وخذل مانشستر يونايتد ولم يكن قادراً على الركض بالكرة أو من دونها، وكان يفشل في التمركز داخل منطقة الجزاء.

وأكد بأنه اضطر إلى لعب دور "الشرطي الصارم" لفرض قواعد الالتزام والانضباط على اللاعبين، بالتوازي مع ضرورة اختيار العناصر التي يعتقد أنها قادرة على تحقيق الفوز للفريق.

وأضاف: "لقد خذل رونالدو الفريق وخذلني أيضا، لأننا وضعنا الخطط معا. لقد سافرت إلى البرتغال للتحدث معه بشأن ما أهدف إلى تحقيقه قبل قدومي إلى مانشستر يونايتد".

وتابع: "بالطبع، هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وكنت أحترمه كثيرا. لكن في ذلك الوقت، كان عليّ بصفتي مدربا اتخاذ قرار عقلاني والإبقاء على اللاعبين الذين أثق بهم".

وأوضح المدرب الهولندي أن رونالدو لم يكمل إحدى الحصص التدريبية، بعدما اكتفى بأداء لفتين من أصل ثلاث فرضها على اللاعبين، عقب خسارة مانشستر يونايتد أمام برينتفورد برباعية نظيفة في أغسطس 2022.

وعن تلك الواقعة، قال: "واجهته، وقلت له مراراً: يا روني، الجميع يريد مساعدتك ووضعك في المكان المناسب، لكن إذا لم تستطع التمركز داخل منطقة الجزاء، فلن تتمكن من التسجيل".

وتابع: "لم يكن قادراً على ذلك. ومن الخطأ فهم كلامي على أنني كنت أتوقع منه الضغط على المنافس أو أنه كان مرهقاً. لكنه لم يكن يركض بالكرة أو من دونها، والسبب أنه لم يُعِدّ نفسه جيدا".

ويرى المدرب الهولندي أن تصرفات رونالدو انعكست سلباً على بعض زملائه، مضيفا: "على اللاعبين التحلي بمسؤولية كبيرة. لم تكن كرة القدم الأولوية القصوى لدى بعضهم، كما لم يكن مانشستر يونايتد الأولوية الأولى لدى آخرين".

واتسمت الفترة التي اجتمع فيها الهولندي ورونالدو في مانشستر يونايتد بالتوتر والجدل، بعدما اتضح للنجم البرتغالي، مع تولي المدرب الهولندي المهمة، أنه لن يكون النجم الأول في مشروع الفريق.

ولم يتقبل رونالدو وقتها وضعه الجديد بحسب شبكة "فوكس سبورت" الأميركية، إذ شارك أساسياً في أربع مباريات فقط من أول 14 مباراة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم (2022-2023)، قبل أن يغادر ملعب "أولد ترافورد" قبل نهاية مواجهة الفريق أمام توتنهام هوتسبير.

وفي منتصف نوفمبر 2022، ظهر رونالدو في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، وجّه خلالها انتقادات حادة إلى مسؤولي مانشستر يونايتد، بمن فيهم تين هاغ.

وعندما سُئل عن علاقته بالمدرب الهولندي، قال رونالدو: "لا أكنّ له الاحترام لأنه لا يظهر احتراماً لي. إذا لم تحترمني، فلن أحترمك أبداً".

وبعد أقل من شهر، أعلن مانشستر يونايتد فسخ عقد رونالدو بالتراضي، قبل أن ينتقل اللاعب في يناير 2023 إلى النصر السعودي.