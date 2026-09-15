الجماهير تستقبل نزول رونالدو للإحماء بالهتاف باسم ميسي

استقبلت جماهير العين دخول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى أرضية استاد هزاع بن زايد، لإجراء عمليات الإحماء قبل مواجهة «الزعيم» أمام النصر السعودي، بالهتاف باسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في أجواء جماهيرية سبقت انطلاق القمة الخليجية الآسيوية.

ورددت الجماهير العيناوية اسم ميسي لحظة ظهور رونالدو في الملعب، قبل أن تتوقف سريعاً عن الهتاف باسم النجم الأرجنتيني، وتنتقل إلى تشجيع فريقها والاستعداد لبداية المواجهة المرتقبة.

وتوجه لاعبو النصر إلى إجراء عمليات الإحماء أمام جماهير العين، في محاولة لامتصاص حماس المدرجات وتحويل الأجواء لصالحهم، إلا أن جماهير «الزعيم» واصلت ترديد الأهازيج الخاصة بفريقها، وسط تفاعل كبير مع دخول لاعبي العين إلى أرضية الملعب.

وكان رونالدو محور الاهتمام الأكبر من الجماهير قبل صافرة البداية، في ظل المواجهة المنتظرة بينه وبين العين، الذي يسعى إلى استعادة ذكريات انتصاره التاريخي على النصر في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، وتحقيق بداية قوية في مرحلة الدوري من البطولة القارية.

وعند بدء الإذاعة الداخلية في استاد هزاع بن زايد إعلان أسماء لاعبي الفريقين، كان لافتاً أن الهتاف باسم رونالدو انقسم بين التصفيق وصيحات الاستهجان، في مشهد عكس حالة الترقب والحماس التي سيطرت على المدرجات.

ورغم الحضور الجماهيري الكبير والتركيز على رونالدو، بدت جماهير العين حريصة على توجيه رسالتها الأساسية بدعم فريقها، أملاً في أن ينجح «الزعيم» في استغلال عاملي الأرض والجمهور والخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز الأندية المرشحة للمنافسة على لقب البطولة.