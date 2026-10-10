الاتحاد البرتغالي يوقف كريستيانو رونالدو مؤقتاً لحين اتخاذ قرار بعقوبته

أعلن مجلس الانضباط التابع للاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرض إيقاف احترازي مؤقت على اللاعب كريستيانو رونالدو، مع دراسة إجراءات تأديبية بحقه على خلفية مغادرته معسكر “برازيل أوروبا” قبل 24 ساعة من مواجهة الدنمارك خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وصنف المجلس، وفق ما نقلته صحيفة “أبولا” البرتغالية، اليوم السبت، القضية على أنها “عاجلة”، مع اتخاذ قرار بفرض إيقاف احترازي مؤقت إضافي على كريستيانو رونالدو، في انتظار استكمال الإجراءات والتحقيق في ملابسات القضية.

وأوضح الاتحاد البرتغالي، في بيان رسمي، أن القرار جاء بناء على مداولة صادرة عن القسم غير الاحترافي يوم الجمعة، بهدف التحقق من احتمال وقوع مخالفات انضباطية مرتبطة بالوقائع التي أُبلغ عنها يوم الأربعاء الماضي.

وأشار البيان إلى أن رونالدو كان خاضعاً لإيقاف تلقائي مؤقت إلى حين فتح الإجراءات التأديبية، قبل أن يقرر المجلس فرض إيقاف احترازي إضافي غير تلقائي، مع منح الملف طابع الاستعجال.

وأضاف الاتحاد أن القضية أُحيلت إلى لجنة التحقيق التأديبي، مؤكدا أن تفاصيل الملف ستظل سرية إلى حين انتهاء التحقيق.

وكانت مغادرة رونالدو معسكر المنتخب البرتغالي قد أثارت جدلا واسعا، وسط تقارير تحدثت عن خلاف مع المدرب جورجي جيسوس، لتتطور القضية إلى مسار تأديبي قد يحدد تبعات تصرف قائد المنتخب خلال الفترة المقبلة.