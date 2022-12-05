وجهة جديدة غير متوقعة تجذب كريستيانو رونالدو.. منافس قوي للنصر السعودي

دخل فريق جديد في منافسة على كسب خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي.



وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية، في تقرير لها، إلى أن نادي الريان القطري، يأمل في ضم كريستيانو رونالدو، فور نهاية منافسات كأس العالم 2022.



وأشارت إلى أن التعاقد مع رونالدو، لن يضيف فقط إلى الريان، المزيد من الشعبية والجماهيرية، موضحة أن التأثير الإيجابي سيصل إلى دوري نجوم قطر، حيث من المنتظر أن تحظى المسابقة المحلية، بمتابعة عالمية.



يذكر أن رونالدو تلقى عرضاً عربياً آخر من النصر السعودي، مع راتب سنوي ضخم يصل إلى 200 مليون يورو.



ولم يحسم كريستيانو رونالدو، موقفه من العروض العربية التي تلقاها بعد نهاية مسيرته مع مانشستر يونايتد، في انتظار نهاية منافسات كأس العالم.