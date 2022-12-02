«العين سكوير» تتيح للجمهور مشاهدة كأس العالم بـ 20 درهماً

تُمثل منطقة المشجعين في العين، تجربة مشاهدة كأس العالم، الوجهة المفضلة لعشاق كرة القدم من سكان وزوار منطقة العين للاستمتاع بمشاهدة جميع مباريات كأس العالم وسط أجواء حماسية إلى 18 ديسمبر في منطقة «العين سكوير»، مقابل 20 درهماً للكبار، و10 دراهم للأطفال عبر منصة «بلاتينوم لِست».

وقالت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في بيان، أمس: «تمتد منطقة المشجعين في العين على مساحة 6000 متر مربع، وتعد أكبر مكان مخصص لمشاهدة كرة القدم في مدينة الحدائق والمتنزهات، وترحب بـ500 مشجع يومياً، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الزوار للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية العائلية، والألعاب التفاعلية التي تحتفي بكرة القدم، والعروض الترفيهية المتجولة، وعربات ومنافذ المأكولات والمشروبات».

وأضاف «تضم منطقة المشاهدة الرئيسة صالة واسعة ومقاعد لمتابعة المباريات، وتوفير مساحة لعشاق المونديال لتشجيع الفرق مباشرة من خلال شاشة LED مقاس 10× 6 أمتار، وأربع شاشات أخرى مقاس 65 بوصة، تعرض مباريات البطولة مباشرة. وفي منطقة الأطفال والعائلة، يمكن للزوار الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية الحية وفناني الـ«دي جي» والأنشطة الترفيهية العائلية، بما في ذلك القلاع المطاطية وألعاب كرة القدم والترامبولين وسيارات التصادم، إضافة إلى ست عربات ومحطات لتناول المأكولات والمشروبات التي تم إعدادها للزوار».

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