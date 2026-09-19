17 خيلًا تتنافس على مضمار «أنفا» الرملي في المغرب

يحتضن مضمار الدار البيضاء «أنفا» الرملي في المغرب، اليوم، منافسات المحطة الـ14 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة النسخة الـ33، بمشاركة 17 خيلًا تمثل نخبة المرابط والملاك من المغرب والدول العربية وأوروبا.

وتواصل سلسلة سباقات الكأس جولاتها العالمية بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في إطار رؤية تهدف إلى إعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، وتعزيز حضوره في أبرز المضامير الدولية، إلى جانب دعم الملاك والمربين وتشجيعهم على اقتنائه وتربيته، والإسهام في تطوير صناعة سباقاته حول العالم.

ويُقام سباق المحطة المغربية لمسافة 1900 متر على الأرضية الرملية، ضمن سباقات الفئة الثالثة، والمخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر أربع سنوات فما فوق، في لقاء مرتقب يجمع مجموعة مميزة من الخيول.

وتأتي منافسات المحطة ضمن فعاليات النسخة الثانية من المهرجان الإماراتي المغربي، الذي يقام برعاية سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ويتضمن ثمانية أشواط متنوعة.

وتقود خيول ياس لإدارة سباقات الخيل الحضور الإماراتي في السباق من خلال مشاركة ثنائية قوية يتقدمها «سعود»، المنحدر من نسل (غزوان × عهود)، تحت إشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس ألكسندر غافيلان، إلى جانب «طارق»، المنحدر من نسل (إيه إف البحر × أثير)، تحت إشراف المدرب داميان دو واتريغون وقيادة الفارس فابريس فيرون، في تطلع لمواصلة نجاحات خيول ياس في أبرز المضامير العربية والعالمية.

كما تضم قائمة المرشحين «مشرف»، المنحدر من نسل (داحس × تشريفات)، للمالك خليفة بن شعيل الكواري، وتحت إشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت وقيادة الفارس غيوم غيدج غاي، في مشاركة يتطلع من خلالها إلى تسجيل حضوره القوي والمنافسة على لقب المحطة المغربية.

كما يبرز في قائمة المنافسين «براق»، المنحدر من نسل (مهاب × شموس)، بشعار الليث ريسنغ، وتحت إشراف المدرب علي محمد وقيادة الفارس محسن لفرام، الذي يدخل السباق ضمن مجموعة الخيول المرشحة لتقديم مستوى مميز في قمة مضمار أنفا. وتكتمل قائمة الخيول المشاركة بكل من: «مغير»، «وبيل»، «ولد زينات»، «الممبير فال»، «إتش إم بارز»، «ماتريكس العشاي»، «نهيم»، «غادي أطلس»، «بيان إل كيه»، «صلاح»، «شان»، «ياعيني فال»، «الزير»، بما يعزز قوة السباق، ويرفع مستوى التنافس على لقب المحطة الـ14.

من جهته، قال رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مطر سهيل اليبهوني الظاهري: «نفخر بالمشاركة القوية التي تشهدها المحطة المغربية، التي تعكس المكانة المرموقة للكأس الغالية وحضورها المميز لدى الملاك والمربين، كما تؤكد أهمية مضمار الدار البيضاء أنفا باعتباره أحد أبرز المضامير الداعمة لمسيرة الخيل العربي في المنطقة».