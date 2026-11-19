تنطلق اليوم منافسات النسخة السادسة من بطولة العالم للسبارتن، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، بصحراء الوثبة في أبوظبي، بمشاركة نخبة من الرياضيين المحترفين وعشاق سباقات الحواجز والتحمل من مختلف أنحاء العالم، في واحدة من أبرز البطولات العالمية التي تجمع بين القوة البدنية والقدرة على التحمل والتحدي الذهني.

وتنطلق المنافسات بإقامة سباق «نيون نايت تشالنج» المخصص للسيدات لمسافة خمسة كيلومترات، ويتضمن 20 حاجزاً، حيث تقام إحدى فئتَي السباق في بيئة مغلقة توفر أعلى مستويات الخصوصية، بإشراف طاقم نسائي كامل، ومن دون تصوير أو تغطية إعلامية.

وتتواصل المنافسات، غداً، بإقامة سباق «أوبن نايت تشالنج» الليلي المفتوح للرجال والسيدات، لمسافة خمسة كيلومترات ويتضمن 20 حاجزاً، في تجربة رياضية تجمع بين التحدي والإثارة وسط أجواء صحراء الوثبة ليلاً، كما يقام سباق «كي ناين» بالتعاون مع شرطة أبوظبي.

وتبلغ المنافسات ذروتها، بعد غد، بإقامة الحدث الرئيس، بطولة العالم لسباق «بيست»، لمسافة 21 كيلومتراً وأكثر من 30 حاجزاً، بمشاركة نخبة من الرياضيين المتأهلين ضمن فئات النخبة والفئات العمرية، إلى جانب المشاركين في الفئة المفتوحة، كما يشهد اليوم ذاته إقامة سباقات الناشئين لمسافات تراوح بين كيلومتر واحد وثلاثة كيلومترات، بهدف تشجيع الأجيال الجديدة على ممارسة الرياضة وتنمية مهاراتهم البدنية في بيئة تنافسية آمنة.

وتُختتم البطولة يوم الأحد المقبل بإقامة سباق «سوبر» لمسافة 10 كيلومترات يتضمن 25 حاجزاً، إلى جانب بطولة العالم للتتابع للفِرَق.