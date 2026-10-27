عودة نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة إلى أبوظبي في 2027 و2029

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والدوري الأوروبي لكرة السلة أن نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة «المربع الذهبي» برعاية «حياكم في أبوظبي» ستعود إلى العاصمة الإماراتية في عامي 2027 و2029.

واستكمالاً لنجاح الاستضافة الأولى للبطولة في مايو 2025، تقام النهائيات في الاتحاد أرينا يومي 28 و30 مايو 2027، لتقدم مجدداً أعلى مستويات المنافسة بين أربعة من أفضل أندية كرة السلة الأوروبية.

ويعكس هذا الإعلان مواصلة أبوظبي الاستثمار في استضافة فعاليات رياضية عالمية المستوى تستقطب الجماهير من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في تعزيز اقتصاد الزوار، وترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً لكرة السلة الدولية.

وتشهد البطولة يوم الجمعة 28 مايو مباراتي نصف النهائي بين أفضل أربعة أندية في الموسم، للتنافس على بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية. وتُختتم المنافسات يوم الأحد 30 مايو بإقامة نهائي بطولة «الجيل القادم» التابعة للدوري الأوروبي لكرة السلة برعاية أديداس، التي تستعرض أبرز المواهب الشابة، يعقبها نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة لتتويج بطل الموسم.

وقال مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي صالح محمد الجزيري: «تجسد استضافة نهائيات "المربع الذهبي" للدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليج" المُقدَّمة من "حياكم في أبوظبي" مكانة الإمارة عاصمةً عالميةً لكرة السلة، وتعكس عمق تعاوننا الممتد مع الدوري. وتحقق الفعاليات الرياضية نتائج استراتيجية ملموسة، إذ تسهم في استقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتنشيط الحركة السياحية، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، إلى جانب دورها في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وإلهام أجيال جديدة من اللاعبين. وهذا هو الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام الذي نسعى إلى ترسيخه».

وقال رئيس الدوري الأوروبي لكرة السلة ديان بوديروغا: «يسعدنا الإعلان عن عودة نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة (المربع الذهبي) إلى أبوظبي. وأود أن أتوجه بالشكر إلى أبوظبي على دعمها المتواصل وثقتها الراسخة. فقد نجحنا معاً في تقديم واحدة من أفضل نسخ (المربع الذهبي) على امتداد تاريخ البطولة الذي يمتد 26 عاماً، ما يؤكد الجاذبية العالمية الكبيرة التي تحظى بها منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة. وتمثل هذه المحطة الجديدة امتداداً لالتزامنا المشترك بتطوير اللعبة وصناعة تجارب استثنائية لا تُنسى لجماهيرنا».

وقال الرئيس التنفيذي للدوري الأوروبي لكرة السلة تشوس بوينو: «يمثل تجديد شراكتنا مع أبوظبي لاستضافة نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة (المربع الذهبي) في عامي 2027 و2029 خطوة مهمة جديدة في إطار استراتيجيتنا للنمو والتوسع على المستوى الدولي. وقد أثبتنا نجاح نموذجنا القائم على الجمع بين الأسواق الأوروبية العريقة لكرة السلة والمدن العالمية التي تتمتع بمرافق عالمية المستوى وجاذبية سياحية ومجتمعات رياضية شغوفة. وأصبحت أبوظبي شريكاً محورياً في تحقيق هذه الرؤية، ونتطلع معاً إلى متابعة إيصال منافسات الأندية الأوروبية لكرة السلة إلى أوسع شريحة ممكنة من الجماهير في العالم».

وحققت نسخة عام 2025 من نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة «المربع الذهبي» نجاحاً كبيراً إذ نفدت جميع التذاكر خلال ساعات من طرحها للبيع، وتابع البطولة ملايين المشجعين عبر منصات البث التلفزيوني والمنصات الرقمية التابعة للدوري الأوروبي لكرة السلة، مسجلةً أرقاماً قياسية جديدة في نسب المشاهدة والتفاعل. وتُوج فريق فنربخشة بيكو إسطنبول باللقب أمام مدرجات مكتملة الحضور ضمت 12,000 متفرج في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.

وتمثل عودة نهائيات «المربع الذهبي» محطة جديدة في إطار الشراكة الممتدة لعدة سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والدوري الأوروبي لكرة السلة، والتي عُقدت بوساطة الشريك الاستراتيجي للدوري آي إم جي، كما تعزز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية. وفي إطار هذه الشراكة، تواصل «حياكم في أبوظبي» دورها كشريك رئيسي لمنافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة والشريك المقدّم لبطولة «المربع الذهبي»، مع حضور هوية الوجهة طوال الموسم عبر اللوحات داخل الملاعب، والبث التلفزيوني، وقمصان الفرق.

وتعكس عودة البطولة الزخم المتنامي الذي تشهده منافسات الأندية الأوروبية لكرة السلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد حقق الموسم الأول للدوري الأوروبي لكرة السلة، الذي شهد مشاركة نادي دبي لكرة السلة خلال موسم 2025-2026، حضوراً تلفزيونياً تراكمياً بلغ 19.57 مليون مشاهد في أنحاء المنطقة عبر تلفزيون دبي، الشريك الناقل لمنافسات الدوري. وأتيحت لعشاق كرة السلة في مختلف أنحاء المنطقة فرصة أخرى لمتابعة منافسات رفيعة المستوى، مع استضافة أبوظبي النسخة الافتتاحية من بطولة »السوبر كاب» للدوري الأوروبي لكرة السلة في سبتمبر 2026.

وينسجم هذا الإعلان مع مستهدفات استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تسعى إلى زيادة عدد الزوار بأكثر من 50% بين عامي 2023 و2030، واستحداث 178000 فرصة عمل جديدة، ورفع مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 49 مليار درهم في عام 2023 إلى 90 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2030.