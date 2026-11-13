تفاصيل الجولة الأخيرة من سباق فورمولا 1 على حلبة مرسى ياس في أبوظبي

تستعد أبوظبي لاستضافة عشاق سباق السيارات والموسيقى من أنحاء العالم في النسخة الـ 18 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 بالفترة بين 3 إلى 6 ديسمبر 2026 على حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس.

وتقام سباقات الفورمولا 1 والفورمولا 2 وسلسلة سباقات عزم GT ضمن الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا 1، وعروضاً فنية يحيبها 12 فناناً عالمياً في مواقع عدة في جزيرة ياس تشمل حفلات ما بعد السباق.

وذكرت اللجنة المنظمة للسباق إن نسخة 2026 تشهد توسعة منطقة نادي البادوك عند المتعطف الأول، مع توقعات باستقبال 12200 ضيفاً في 2026. مقارنة بـ 11 ألف ضيف في 2025، ليصبح أكبر نادي بادوك على مستوى فعاليات الفورمولا 1.