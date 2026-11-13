فريق أبوظبي يدفع بالطاير والمنصوري لاستعادة أمجاد «الإكس كات»

يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة للعودة إلى بطولة العالم لزوارق «الإكس كات» 2026، بتشكيلة تجمع نخبة من الخبرات الإماراتية، يتقدمها الثنائي، راشد الطاير وماجد المنصوري، على متن زورق «أبوظبي 5»، تحت الإدارة الفنية لطالب الشحي، في خطوة تعكس طموحات الفريق لاستعادة حضوره القوي والمنافسة على الألقاب العالمية.

ويمتلك راشد الطاير سجلاً حافلاً بالمشاركات الدولية في سباقات الزوارق السريعة، ويُعد من أبرز المتسابقين الإماراتيين الذين جمعوا بين الخبرة والمهارة في التعامل مع أصعب ظروف المنافسة، أما ماجد المنصوري، فتعود مسيرته الرياضية إلى أواخر التسعينات، وتنقّل خلالها بين سباقات الدراجات المائية والفورمولا والزوارق البحرية، وصولاً إلى البطولات العالمية، وحقق مع الطاير انتصارات بارزة، من بينها الفوز بالسباق الختامي لبطولة «الإكس كات» عام 2021.

ويتولى الإدارة الفنية للفريق طالب السيد، مستنداً إلى خبرته في العمل ضمن منظومة سباقات الزوارق السريعة، حيث يشرف على الجوانب الفنية والتنسيق بين المتسابقين وفرق الدعم، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتحقيق أفضل أداء تنافسي.