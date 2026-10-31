15 خيلاً تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ليبيا

يحتضن مضمار نادي الوطن للرماية والفروسية في مدينة بنغازي، اليوم، المحطة الـ17 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة النسخة الـ33 للكأس، التي تسجل حضورها في ليبيا للعام الثاني على التوالي.

وتقام سلسلة سباقات الكأس بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم الملاك والمربين، وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيل العربي، وإعلاء مكانته في مختلف دول العالم.

وتأتي المحطة الليبية ضمن فعاليات كرنفال ليبيا التراثي الثالث، الذي يقام يومي 30 و31 أكتوبر، ويشتمل برنامجه على 16 شوطاً لسباقات الخيل، بواقع 10 أشواط في اليوم الأول، وستة أشواط في اليوم الثاني، ويقام سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 15 خيلاً، تتنافس لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية.

وتضم قائمة الخيول المشاركة مجموعة مميزة من نخبة الخيول العربية، من بينها «حاتم» من نسل (تي إم فريد تكساس × هيفاء)، و«لورد دو لاردوس» من نسل (بون دو لاردوس × ألفا دو لاردوس)، و«نبتون الموري» من نسل (جعفر إيه إس إف × نيلكا)، و«أديب عذبة» من نسل (نو ريسك الموري × بيرننج فانسي).

كما تضم القائمة كلاً من: «داري»، و«شهاب كحيل»، و«نفيس الخيول»، و«آر بي تو ذا هاوس»، و«إيه إيه بيرننج داون»، و«وفيق»، و«كاسبار يمير»، و«آر بي ديزرت ليون»، و«موارد»، و«مجد الشام»، و«درف جراين».

من جهته، أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مطر سهيل اليبهوني الظاهري، أن «استمرار محطة ليبيا للعام الثاني على التوالي يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الكأس الغالية لدى ملاك ومربي الخيل العربي».

وقال: «نتطلع إلى سباق قوي ومنافسة مميزة في بنغازي، في ظل مشاركة 15 خيلاً، بما يعكس قيمة المحطة الليبية، ويواكب المكانة التي وصلت إليها الكأس الغالية في مختلف المضامير، ويعزز حضورها ضمن أجندة السباقات العربية والدولية».

وأضاف: «إن الدعم الكبير والرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يمثلان ركيزة أساسية لمسيرة الكأس الغالية ونجاحاتها المتواصلة، ويسهمان في مواصلة تطوير صناعة سباقات الخيل العربي، ودعم الملاك والمربين، وتعزيز مكانة الخيل العربي وحضوره في أهم المضامير والسباقات العالمية».