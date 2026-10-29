رالي أبوظبي الصحراوي يشهد حسم ألقاب عالمية في نوفمبر المقبل

تستضيف أبوظبي، خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر المقبل، النسخة 35 من رالي أبوظبي الصحراوي، الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات الصحراوية للسيارات والدراجات النارية 2026، التي تشهد حسم عدد من الألقاب العالمية في مختلف الفئات، بمشاركة نخبة من أبرز السائقين والدراجين العالميين، وذكر بيان صحافي أن الرالي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ليختتم موسماً شهد جولات في السعودية والبرتغال والأرجنتين والمغرب، وللمرة الأولى في تاريخه يستضيف الرالي الجولة الختامية الحاسمة لبطولة العالم، حيث تحتضن منطقتا العين والظفرة المنافسات التي ستحدد هوية الأبطال في عدد من الفئات.