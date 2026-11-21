أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي 2026، عن برنامج الفعاليات المصاحبة للنسخة الـ18 من السباق، التي تقام خلال الفترة من الثالث إلى السادس من ديسمبر المقبل على حلبة مرسى ياس، وتشهد ختام منافسات بطولة العالم للفورمولا 1، بمشاركة 22 سائقاً، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية. وتنطلق الفعاليات يوم الخميس الثالث من ديسمبر، بإقامة جولتين للجماهير في منطقة الصيانة بحلبة مرسى ياس، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، تتيحان فرصة التعرف عن قرب إلى سيارات الفورمولا 1 ومرائب الفرق، ومتابعة الاستعدادات الفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويشهد يوم الجمعة الرابع من ديسمبر تنظيم لقاءات مباشرة مع سائقي الفورمولا 1 في منطقة المشجعين، تتضمن جلسات حوارية وفرصاً لالتقاط الصور والحصول على توقيعات السائقين، وذلك بين حصص التجارب الحرة.

كما يتضمن برنامج السباقات المصاحبة الظهور الأول لبطولة «AZM GT» التابعة لحلبة مرسى ياس، من خلال جولة خاصة تقام ضمن فعاليات الجائزة الكبرى، إضافة إلى العديد من الفعاليات الجماهيرية.