ذهبية إماراتية في بطولة أبوظبي «غراند سلام» الكبرى للجودو

أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للجودو، اليزا فيتا، الميدالية الذهبية للوزن الثقيل تحت 78 كغم في ختام بطولة أبوظبي «غراند سلام» الكبرى، أول من أمس، بصالة «مبادلة أرينا»، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، ومشاركة 374 لاعباً ولاعبة من 59 دولة.

وأسهمت ذهبية فيتا في وصول المنتخب إلى المركز التاسع في الترتيب العام للبطولة، والأول عربياً وآسيوياً، بجانب نقاط التأهل الأولمبية، بعد تفوقها على الروسية زادفور نوفا، ثم البرازيلية كارول جيمينيس، والبريطانية ريد إيما وصولاً إلى النهائي مع البرتغالية سامبايو باتريسيا.

وقال رئيس اتحاد الجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي: «إن ذهبية المنتخب الوطني تعد تتويجاً للدعم والرعاية من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين»، مشيداً بـ«الأداء البطولي للاعبة فيتا في النزالات».