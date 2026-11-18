سطّر المنتخب الوطني للمواي تاي للشباب إنجازاً جديداً، بحصده 17 ميدالية ملوّنة، بواقع سبع ذهبيات، وخمس فضيات، وخمس برونزيات، في بطولة العالم للمواي تاي للشباب 2026، التي أُقيمت في أولمبيا باليونان، خلال الفترة من السادس إلى 16 الجاري، وحقق المنتخب هذه الحصيلة الاستثنائية بمشاركة 13 لاعباً ولاعبة في منافسات الحلبة والبساط «المواي تاي تكنيكال».

ووفقاً لبيان صحافي، نجح أبطال المنتخب في حصد ست ميداليات في منافسات الحلبة، بواقع ثلاث ذهبيات، وثلاث برونزيات، فيما جاءت الحصيلة الأكبر في منافسات البساط بإجمالي 11 ميدالية، توزعت على أربع ذهبيات، وخمس فضيات، وبرونزيتين.

ففي منافسات الحلبة، تُوِّج عبدالعزيز البرغوث بالميدالية الذهبية لفئة تحت 14 عاماً في وزن 71 كغم، وأحرز محمد كريم الشعري ذهبية فئة تحت 18 عاماً في وزن 67 كغم، فيما تُوِّج راكان أبويوسف بذهبية فئة تحت 16 عاماً في وزن 63.5 كغم.

وأضاف المنتخب ثلاث ميداليات برونزية في منافسات الحلبة عن طريق عزيز الحمادي تحت 16 عاماً وزن 60 كغم، وهالة البدوي في الفئة ذاتها للإناث وزن 54 كغم، وعمار ياسر تحت 14 عاماً وزن 56 كغم.

وعلى صعيد منافسات البساط «المواي تاي تكنيكال»، حصد المنتخب أربع ميداليات ذهبية عن طريق آدم أبوظاهر في فئة تحت 16 عاماً 42 كغم، ومحمد بلال في الفئة ذاتها 57 كغم، ومحمد أبوظاهر في فئة تحت 18 عاماً 57 كغم، إلى جانب محمد كريم الشعري الذي أضاف ذهبيته الثانية في البطولة بفوزه بذهبية فئة تحت 18 عاماً 67 كغم.

كما أحرز لاعبو المنتخب خمس ميداليات فضية في منافسات البساط، عن طريق هالة البدوي في 54 كغم، ويحيى الأصولي في 48 كغم، وجود حسين في 45 كغم، وراكان أبويوسف في 63.5 كغم، وعزيز الحمادي في 60 كغم، فيما جاءت الميداليتان البرونزيتان عن طريق يونس الخوري في فئة تحت 14 عاماً 38 كغم، وعمار ياسر في الفئة ذاتها 56 كغم.

وتُوِّج عبدالعزيز البرغوث بجائزة أفضل لاعب في فئة تحت 14 عاماً، في إضافة جديدة إلى نتائج المنتخب في البطولة.

من جهته، أعرب نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، عبدالله النيادي، عن فخره واعتزازه بالنتائج التي حققها أبطال المنتخب الوطني، وقال: «نتوجه بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة الإنجاز العالمي الذي حققه منتخبنا الوطني للشباب في اليونان، والذي يُعدّ انعكاساً لدعمها المستمر ورعايتها المتواصلة للرياضة والرياضيين».

وأضاف أن «تحقيق 17 ميدالية، يؤكد قوة قاعدة المواهب في رياضة المواي تاي، ويُجسّد الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبون من أجل تمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة في المحافل العالمية».

. 7 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات حصيلة منتخب الشباب في بطولة العالم باليونان.