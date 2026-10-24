حفل جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في «قصر الإمارات» 9 نوفمبر

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي إقامة الحفل الختامي للنسخة العاشرة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في التاسع من نوفمبر المقبل، في قصر الإمارات ماندارين أورينتال، لتكريم الفائزين والفائزات في مختلف فئات الجائزة.

وتقام الجائزة برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبدعم وتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

وتنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية الجائزة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، في إطار الجهود الرامية إلى دعم وتمكين المرأة في المجال الرياضي، وتسليط الضوء على إنجازاتها، وتحفيز الرياضيات والكوادر الرياضية على مواصلة التميز.

وشهدت النسخة العاشرة إقبالاً لافتاً على الترشح، بعدما استقبلت الجائزة 509 طلبات من 13 دولة عربية، بزيادة بلغت 96% مقارنة بالنسخة السابقة، فيما تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول المشاركة بـ224 طلباً.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز النسخة العاشرة 2.2 مليون درهم، موزعة على تسع فئات فردية وجماعية، تشمل أفضل رياضية عربية، وأفضل رياضية إماراتية، وأفضل رياضية بارالمبية، وأفضل رياضية ناشئة، وأفضل مدرب أو مدربة، وأفضل مؤثرة في الإعلام الرياضي، وأفضل أسرة رياضية، وأفضل رياضية في الألعاب غير الأولمبية، إلى جانب فئة أفضل فريق.

كما يشهد الحفل تقديم جائزة خاصة لشخصية العام الرياضية العربية، تقديراً لإسهامات إحدى الشخصيات العربية البارزة في دعم الرياضة النسائية وتطويرها. ويأتي الحفل الختامي تتويجاً لمراحل الترشح والتقييم والتحكيم، التي تهدف إلى اختيار أصحاب الإنجازات المتميزة وفق المعايير المعتمدة، بما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويؤكد مكانة الجائزة منصةً رائدةً للاحتفاء بالتميز الرياضي النسائي.