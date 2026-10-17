سباق مجموعة موانئ أبوظبي «جران فوندو» للدراجات الهوائية 20 ديسمبر

ينظّم مجلس أبوظبي الرياضي سباق مجموعة موانئ أبوظبي جران فوندو، يوم 20 ديسمبر المقبل، بمشاركة مئات الدراجين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، على مسار يمتد لمسافة 154 كيلومتراً، وينطلق من استاد هزاع بن زايد في العين، وصولاً إلى مهرجان الشيخ زايد في الوثبة بأبوظبي.

وانطلق الحدث المجتمعي للمرة الأولى في عام 2022 تحت مسمى «بايك أبوظبي جران فوندو»، ونجح خلال فترة وجيزة في التطور من سباق محلي إلى واحد من أبرز سباقات الدراجات الهوائية للهواة في المنطقة، مستقطباً مشاركين من 68 جنسية في آخر نسخة.

ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للسباق مليوني درهم، إضافة إلى عدد من الجوائز العينية القيمة.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «نتطلع في نسخة 2026 إلى تقديم تجربة استثنائية للمشاركين من داخل الدولة وخارجها، لاسيما مع إتاحة الفرصة أمام الدراجين للتأهل إلى بطولة العالم. كما يجسّد المسار الممتد من العين إلى أبوظبي تنوع الوجهات والمعالم التي تتميز بها الإمارة، ويدعم جهودنا المتواصلة في تشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، وجعلها جزءاً من نمط الحياة».