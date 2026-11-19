أعلن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" إطلاق لوحات مركبات بتصميم خاص يحمل الهوية البصرية لمهرجان ليوا الدولي 2027 (ليوا 2027)، الذي تستضيفه منطقة الظفرة خلال الفترة من 11 ديسمبر المقبل إلى 2 يناير 2027.

وتحمل اللوحات الجديدة شعار مهرجان ليوا الدولي باللون الأحمر، إلى جانب شعار أبوظبي ورقم المركبة، في تصميم يجمع بين الهوية البصرية للمهرجان والطابع المميز للوحات المركبات في الإمارة. وتتوفر اللوحات بالشكلين القصير والطويل، ما يمنح أصحاب المركبات خيارات متنوعة للاحتفاء بالمهرجان والتعبير عن اعتزازهم بالموروث الثقافي الذي يجسّده.

وقال المدير العام لمركز النقل المتكامل، الدكتور عبدالله حمد الغفلي: «يعكس إطلاق هذه اللوحات حرص المركز على تقديم خدمات تلبي اهتمامات أفراد المجتمع، وتتيح لهم فرصاً جديدة للاحتفاء بالمناسبات والفعاليات البارزة. كما تمنح المبادرة أصحاب المركبات وسيلة مميزة للتعبير عن ارتباطهم بمهرجان ليوا الدولي والاعتزاز بهويته، باعتباره إحدى أبرز الفعاليات التراثية والرياضية في الدولة».

ويمكن لأصحاب المركبات الحصول على اللوحات بالتصميم الخاص بالمهرجان من خلال عدد من مراكز الخدمة المعتمدة في أبوظبي، تشمل المبنى الرئيسي لقطاع ترخيص السائقين والمركبات ومبنى السلامة في أبوظبي، ومركز ترخيص السائقين والمركبات في فلج هزاع بمنطقة العين، ومركز ترخيص السائقين والمركبات في بدع زايد في منطقة الظفرة.