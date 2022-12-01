صحيفة إسبانية: 200 مليون يورو لرونالدو مقابل اللعب للنصر السعودي

كشفت تقارير إعلامية، أمس، أن النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو على أعتاب الانتقال إلى نادي النصر السعودي. واقترب رونالدو (37 عاماً) قائد المنتخب البرتغالي من التوصل الى اتفاق يقضي بانضمامه لعامين ونصف العام لفريق النصر. وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أمس، أن قيمة الصفقة ستبلغ نحو 200 مليون يورو (207 ملايين دولار) في الموسم.

وأصبح رونالدو لا ينتمي لأي نادٍ منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، عقب المقابلة التلفزيونية التي فتح خلالها النار على إدارة النادي الإنجليزي. ولعب رونالدو طوال مشواره المميز لأندية كبيرة بدءاً من سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ثم مان يونايتد الإنجليزي في الفترتين الأولى والثانية، وكذلك ريال مدريد، حيث حقق أكبر إنجازاته، وأيضاً فترة مميزة مع يوفنتوس الإيطالي.

كما ذكرت محطة «سي بي إس» التلفزيونية الأميركية أن رونالدو تلقى عرضاً من النصر السعودي. ويقود النصر المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ويضم بين صفوفه لويز جوستافو لاعب الوسط السابق لبايرن ميونيخ الألماني، والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

• إعلام أوروبي يؤكد اقتراب رونالدو من اللعب للنصر لعامين ونصف العام.

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