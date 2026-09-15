تشكيلة العين والنصر.. رحيمي يقود هجوم «الزعيم».. و"العالمي" بالقوة الضاربة

حسم العين والنصر السعودي تشكيلتيهما الأساسيتين للمواجهة المرتقبة، مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، في افتتاح مشوارهما بمرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، في قمة تجمع بين طموح «الزعيم» وخبرة «العالمي» بقيادة كريستيانو رونالدو.

ويدخل العين بتشكيلة يقودها الحارس الدولي خالد عيسى، وأمامه رافائيل فيلا، ويحيى بن خاليق، ودوردي سكوكو، ورامي ربيعة، فيما يعتمد المدرب فلاديمير إيفيتش في الوسط على كاكو، وفالنتينو لازارو، وماتياس بالاسيوس، وعبدالكريم تراوري.

ويقود الهجوم سفيان رحيمي والحسين رحيمي، في محاولة لاستغلال المساحات خلف دفاع النصر، مع التعويل على سرعة سفيان رحيمي، هداف دوري أبطال آسيا في نسخة 2024 وأفضل لاعب في البطولة، وقدرته على التحرك بين الخطوط وصناعة الخطورة.

ويملك العين خيارات هجومية على مقاعد البدلاء، أبرزها جورجيوس ياكوميكيس وبابا بالو إيلو، ما يمنح إيفيتش حلولاً إضافية خلال المباراة.

في المقابل، يبدأ النصر بالحارس نواف العقيدي، وأمامه محمد سيماكان، وعبدالإله العمري، وسعد فهد الناصر، وإينيغو مارتينيز، بينما يتكون الوسط من صامويل كوستا، ونواف بوشل، وعبدالله الخيبري.

ويقود الهجوم الثلاثي كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، وجواو فيليكس، وهي تركيبة تمنح الفريق السعودي قوة كبيرة، بين خبرة رونالدو داخل منطقة الجزاء، وسرعة ماني، ومهارة فيليكس وقدرته على التحرك بين الخطوط.

وقال الإعلامي السعودي خالد بن فصلا لـ«الإمارات اليوم» إن النصر يتميز بنهج هجومي واضح، مشيراً إلى أن الفريق لا يعرف التراجع، ويبحث دائماً عن المبادرة وصناعة الفرص، وهو ما يجعله منافساً صعباً في المباريات الكبيرة.

وأوضح أن رونالدو يبقى أحد أبرز نقاط القوة في صفوف «العالمي»، بغض النظر عن عامل السن، لما يمتلكه من خبرة وقدرة على التحرك داخل منطقة الجزاء وحسم المباريات، لافتاً إلى أن جواو فيليكس قد يكون أيضاً أحد مفاتيح التفوق الهجومي للنصر، بفضل مهارته وقدرته على التحرك بين الخطوط.

وأشار بن فصلا إلى أن خط دفاع النصر عانى خلال الفترة الأخيرة، بعدما تسبب في ثلاثة أخطاء كارثية، قبل أن تشهد التشكيلة بعض التغييرات.

وقال إن نقطة قوة النصر تتمثل في قدراته الهجومية، بينما يكمن أبرز مكامن ضعفه في الجانب الدفاعي، وهو ما قد يمنح العين فرصة لاستغلال المساحات والأخطاء إذا نجح في الضغط بشكل منظم