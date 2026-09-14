كاكو: رونالدو أسطورة.. لكن هدفنا الفوز على النصر

أكد صانع ألعاب العين، الدولي الباراغوياني أليخاندرو كاكو، أهمية الحصول على الدعم الجماهيري في المواجهة المرتقبة أمام النصر السعودي، غداً، في افتتاح مشوار الفريقين بمرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، داعياً جماهير «الزعيم» إلى ملء مدرجات استاد هزاع بن زايد، ومؤكداً رغبتهم في حصد النقاط الثلاث.

وأشاد كاكو، في حديثه لـ«الإمارات اليوم»، بنجم النصر البرتغالي، كريستيانو رونالدو، واصفاً إياه بأنه «أسطورة في عالم كرة القدم»، قبل أن يحسم موقفه من المفاضلة التاريخية بين رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكداً أن الأخير هو «الأفضل على الإطلاق» من وجهة نظره.

ويستضيف العين نظيره النصر، بقيادة رونالدو، في الساعة الثامنة من مساء غدٍ، على استاد هزاع بن زايد، في قمة مرتقبة يسعى خلالها «الزعيم» إلى تحقيق بداية قوية في مشواره القاري، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور.

وتحمل المباراة مواجهة جديدة بين كاكو ورونالدو، بعد لقائهما السابق في ربع نهائي البطولة الآسيوية قبل عامين، عندما تأهل العين وقتها على حساب النصر بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، عقب تعادل الفريقين 4-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال كاكو: «بالتأكيد يكون الأمر مختلفاً تماماً عند عودة كريستيانو رونالدو مع النصر إلى ملعبنا، إنه أسطورة في عالم كرة القدم، وبالتأكيد نحن بحاجة للفوز بهذه المباراة».

ورداً على سؤال حول المفاضلة التاريخية بين رونالدو وميسي، قال: «بالنسبة لي، ميسي هو الأفضل على الإطلاق، لكن كريستيانو أسطورة في كرة القدم ونحن نحترمه، ومع ذلك يظل ميسي الأفضل في نظري».

وشدد كاكو على أهمية التحلي بروح الفريق الواحد، قائلاً: «نحن عائلة واحدة هنا، ونحتاج لدعم جماهيرنا، إنها مباراة مهمة جداً في دوري الأبطال آسيا، وآمل أن نصل بعيداً في هذه البطولة».

ودعا لاعب العين جماهير الفريق إلى الحضور بأعداد كبيرة، وقال: «نريد أكبر عدد ممكن لنمنحهم الفوز، والأهم هو اللعب بروح العائلة، وآمل أن نحصد النقاط الثلاث، فهي مباراة مهمة للغاية لكونها مباراتنا الأولى في البطولة الآسيوية، وأتمنى أن نصل لأبعد نقطة فيها».

وتحدث كاكو عن تعادل العين أمام الوصل في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «لقد لعبنا بشكل جيد جداً في الشوط الثاني، وصنعنا العديد من الفرص، وأضعنا فرصاً قريبة من المرمى».

وأضاف: «أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد جداً في المباريات الخمس الأخيرة، ورغم أننا لم نخسر منذ فترة طويلة، إلا أننا نتحلى بروح العين والاستمرار على هذا المنوال».

سيفقد العين خلال المواجهة خدمات مدافعه مارسيل راتنيك، بداعي الإصابة التي تعرض لها في مباراة كلباء ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين، ما يفرض على الجهاز الفني بقيادة الصربي فلاديمير إيفيتش التعامل مع الغياب وتجهيز البديل المناسب قبل القمة الآسيوية.

العين يتدرب أولاً

يختتم العين والنصر، اليوم، تحضيراتهما للمواجهة من خلال الحصة التدريبية الأخيرة، إذ يجري «الزعيم» مرانه أولاً على استاد هزاع بن زايد، قبل أن يدخل النصر إلى الملعب لإجراء مرانه الختامي، وفقاً للترتيبات التنظيمية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي.